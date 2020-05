Il y a un an, Sidewalk Labs dévoilait son plan pour faire de Toronto un lab d’innovation urbaine. C’était le rêve de Larry Page, co-fondateur de Google : “créer une ville dans la ville”. Finalement, la filiale d’Alphabet vient d’annoncer qu’elle jettait l’éponge. Le quartier futuriste pensé par Google ne verra pas le jour.

La ville la plus peuplée du Canada n’aura pas le droit d’avoir son petit bout de ville futuriste comme Sidewalk Labs l’aurait tant aimé. D’après la filiale d’Alphabet, la situation économique incertaine mêlée à la crise sans précédent du Covid-19 ainsi qu’à la grogne des locaux ont eu raison du projet.

Sidewalk Labs évoque une “incertitude économique sans précédent” qui frappe le monde et particulièrement le marché de l’immobilier à Toronto. Voici les mots de Dan Doctoroff, président-directeur général de Sidewalk Labs :

“Il est devenu trop difficile de rendre le projet de 12 acres (5 hectares) viable financièrement sans sacrifier des éléments essentiels du plan. Après de longues discussions et délibérations, nous avons conclu qu’il n’était plus logique de continuer le projet Quayside et nous en avons informé Waterfront Toronto”.