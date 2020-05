Alors que la série “The Office” a officiellement été arrêtée en 2013 à la suite de 9 saisons emblématiques, elle retrouve aujourd’hui une seconde vie à travers un canal peu commun. En effet, une entreprise a décidé de recréer l’ensemble des 201 épisodes de la série en direct sur Slack.

Une plongée immersive dans l’univers de la série

MSCHF est une société spécialisée dans la création de contenus digitaux hautement créatifs, viraux et parfois incongrus. Le dernier projet en date de la firme ne déroge pas à la règle et confirme d’ailleurs parfaitement cette prise de position. De fait, les équipes de MSCHF se sont attelées à recréer l’ensemble des épisodes (201 au total) de la série The Office en direct sur Slack.

Ainsi, les fans de la série peuvent se connecter à l’espace de travail créé à cet effet afin d’assister à des discussions en live entre les personnages emblématiques de la série tels que Michael Scott, Jim Halpert, Pam Beesly ou encore Dwight Schrute. Différents canaux ont même été créées au sein de ce Slack afin de compartimenter les différents services de l’entreprise Dunder Mifflin. Vous y trouverez par exemple le service client, le service vente ou encore la salle de réunion.

En tant que spectateur, vous êtes invité à visiter ces différents canaux afin de suivre l’intégralité des échanges effectués et donc profiter ainsi au mieux de cette reconstitution somme toute originale. Toutefois, MSCHF demande aux visiteurs de ne pas intervenir. Une équipe de modérateur se relaie d’ailleurs pour préserver les canaux aussi “propres” que possibles afin que l’expérience ne soit pas gâchée par des spectateurs mal intentionnés.

The Office sur Slack, un crossover qui fait sens

Amener The Office sur Slack peut paraître incongru et pourtant, le lien entre ces deux entités est finalement assez logique. De fait, cette sitcom met en scène le quotidien des employés de bureau d’une société de vente de papier. Slack, de son côté, est une plateforme de communication collaborative majoritairement utilisée dans l’univers du travail. Il aurait donc été tout à fait envisageable que les employés de Dunder Mifflin utilisent cette solution afin d’échanger entre eux. Interrogé par The Verge, Daniel Greenberg, qui est à la tête de la stratégie chez MSCHF, explique ainsi :

“Depuis la diffusion de The Office, la nature du travail et la culture du bureau ont radicalement changé, en grande partie quant à l’utilisation des nouvelles technologies. Notre initiative est une expérience en direct créée par des personnes réelles, du lundi au vendredi, aux horaires de bureau.”

C’est d’autant plus vrai en pleine pandémie mondiale de Covid-19. De fait, la majorité des employés de bureau sont obligés de travailler depuis chez eux. Des outils comme Slack sont alors devenus incontournables dans l’univers du travail et connaissent de véritables records d’utilisation, avec 44% de messages en plus par utilisation et un passage de 10 millions à 12,5 millions d’utilisateurs connectés en même temps.