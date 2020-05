Dans un article de Facebook, publié par Steve Satterfield, le directeur de la confidentialité et des politiques publiques, un nouvel outil de transfert des photos est déployé par le réseau social. Cet outil est supposé permettre de transférer ses photos, publiées sur Facebook, vers Google Photos sans aucune difficultés.

Un outil initialement lancé en septembre dernier

En décembre dernier, Facebook publiait un outil permettant aux utilisateurs de Facebook de transférer leurs photos et vidéos postées sur le réseau social, directement vers d’autres services, et en particulier vers Google Photos.

L’entreprise américaine s’appuyait sur l’argument de la portabilité des données, précisant qu’elle jugeait que lorsqu’un utilisateur faisait le choix de mettre en ligne des données privées, alors il devrait pouvoir les transférer simplement vers les autres services de son choix.

D’abord testé dans une zone précise, l’outil a dans un premier temps été déployé, en février, dans des pays d’Amérique Latine et d’Asie-Pacifique. Quelques semaine après, des zones ont été ajoutées, comme l’Union Européenne, l’Afrique et l’Asie du Sud Est. Enfin, le 30 avril, Facebook et Google ont déployé l’outils pour les États-Unis et le Canada.

Comment faire pour transférer vos photos de Facebook à Google Photos ?

Afin de déplacer vos photos téléchargées sur Facebook vers Google Photos, le processus semble simple. Il vous suffit d’abord de vous rendre dans les paramètres de votre compte, de vous rendre ensuite dans la section “Vos informations Facebook” et vous trouverez ainsi l’option “Transférer une copie de vos photos ou vidéos”. Il vous sera alors demandé d’entrer votre mot de passe, puis choisir la destination du contenu, en somme pour le moment, la seule proposition sera Google Photos.

Cette nouvelle option est une excellente chose pour conserver au même endroit l’ensemble des photos et pouvoir y accéder de n’importe quel outil connecté. Reste à voir ce qu’en fera Google…