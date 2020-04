Qui n’a jamais rêvé de créer un jeu vidéo ? Un rêve qui semble bien compliqué à atteindre, notamment lorsque l’on ne dispose pas des compétences techniques nécessaires. Et s’il était possible de créer un jeu vidéo, grâce à de simples glisser/déposer ? Si vous pouviez laisser votre imagination prendre le dessus et créer un jeu de A à Z sans avoir de compétences techniques ? D’autant plus qu’en ce moment, avec le confinement, les téléchargements de jeux vidéo explosent…Ce n’est plus un rêve, c’est une réalité grâce à Buildbox. Pour faire simple, Buildbox est la première plateforme permettant de développer un jeu vidéo, sans avoir à coder.



Créer un jeu vidéo sans avoir à coder, c’est possible !

En 2D ou en 3D, Buildbox permet de créer des jeux mobiles tout simplement et surtout gratuitement ! Les jeux créés peuvent être publiés sur différentes plateformes comme iOS, Android, Windows ou encore Steam.

Avec plusieurs niveaux, avec des effets sonores, un jeu monétisable… tout est possible avec Buildbox. La plateforme fonctionne avec un système de drag & drop. Il vous suffit de réfléchir à votre scénario, vos objectifs et utiliser les outils à disposition pour créer le jeu de vos rêves, sans avoir à coder ! Si vous êtes développeurs, il est tout à fait possible de coder en dur votre jeu, en utilisant la plateforme.

Une plateforme qui a permis la création de jeux populaires !

L’utilisation de l’outil est simple et permet de créer des jeux exceptionnels. De nombreux jeux créés avec Buildbox ont été dans le top 100 des jeux sur l’App Store. On peut citer Nite Fighter, Bloom et bien d’autres. Autre point fort de la plateforme : sa communauté ! Un forum est mis à disposition pour échanger, obtenir facilement des réponses à vos questions etc.

Pour vous aider à créer votre jeu, Buildbox propose un grand nombre de tutoriels pour comprendre toutes les fonctionnalités de la plateforme, comment exporter un jeu sur telle plateforme, comment créer un jeu comme xx ou encore comment monétiser votre jeu. Des ressources très pratiques et qui font de la création d’un jeu vidéo, un jeu d’enfant !

Il existe une offre payante de Buildbox, à 59,99 euros par mois, offrant plus de possibilités comme l’intégration du SDK Facebook, la possibilité d’intégrer des achats in-app ou encore l’export de votre jeu sur ordinateur.