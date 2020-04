On le voit depuis la pandémie, s’il y a bien un secteur qui n’est pas au repos en ce moment, c’est celui des pirates. Après les hôpitaux de Paris, c’est le site de la sécurité sociale italienne qui a été touché, puis des hôpitaux de République Tchèque. Aujourd’hui, les pirates s’éloignent du domaine de la santé et visent des entreprises allemandes. Plus précisément, comme le relève Clubic, ils auraient réussi à détourner de l’argent en créant un faux site, une copie du vrai.

Voler l’identité des entreprises allemandes pour ensuite voler leurs aides

En Allemagne, des pirates ou plutôt des escroc, ont jugé judicieux de créer un site similaire à celui utilisé par le gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour profiter d’aides initialement accordées à des entreprises. Pour cela, ils ont récolté les informations des entreprises sur leur faux site et les ont ensuite utilisés pour faire la demande d’aide, à la place des entreprises, sur le site officiel indiqué par le gouvernement cette fois.

Plusieurs milliers d’entreprises ont ainsi communiqué leurs informations à ces arnaqueurs. Cela pourrait avoir permis aux pirates d’effectuer entre 3 500 et 4 000 demandes. Concernant les montants des demandes, au total, entre 31 et 100 millions d’euros pourraient avoir été détournés. Les autorités n’ont rien vu, ce sont des entrepreneurs qui les ont finalement alertés, affirmant ne pas avoir reçu l’aide normalement versée.

La sécurité du site officiel renforcée

La perte est importante pour le gouvernement allemand. Depuis le lancement de ces aides, 360 000 entreprises avaient déjà effectué leurs demandes, toutes accumulées, leurs aides représentaient déjà plus de 3 milliards d’euros.

Depuis la détection de la fraude, le gouvernement de la région a modifié ses formulaires en ligne. La sécurité de la procédure a été renforcée. Auparavant, les entreprises n’avaient qu’à remplir un simple formulaire, sans même justifier leur identité avec des documents officiels.