Ce 8 avril 2020, HubSpot lance officiellement son CMS : Hub CMS. Ce dernier a pour objectif d’aider les entreprises dans la gestion de leur site web.

L’outil proposé par HubSpot, va plus loin que la simple création de site et offre une expérience entièrement personnalisée aux entreprises. Sans surprise, Hub CMS s’intègre avec l’ensemble de l’écosystème HubSpot.

L’expérience client au coeur du CMS

Que vous soyez marketeurs ou développeurs, chacun pourra utiliser Hub CMS. Le site web est un point de contact essentiel pour présenter des produits ou des services, répondre aux questions des clients ou encore proposer des offres uniques. Le problème de ce dernier, comme l’explique HubSpot, c’est qu’il ne répond pas aux attentes. En effet, “l’expérience client est compromise en raison d’un système de gestion de contenu rigide, nécessitant différents plug-ins et l’intervention des départements IT pour chaque mise à jour“.

Avec les données en temps réel disponibles via HubSpot CRM, les marketeurs peuvent facilement prendre des décisions, personnaliser et optimiser l’expérience client.

Avec le Hub CMS Pro les entreprises peuvent gérer leur site web, sans s’inquiéter de la vitesse, de la sécurité ou encore la fiabilité de leur CMS. La mise à jour du site peut se faire facilement grâce à l’éditeur en glisser-déposer. Avec l’intégration du CRM et l’outil Conversation de HubSpot, il est possible de fournir une expérience client unique et d’échanger avec eux facilement.

L’offre CMS Entreprise, comprend toutes les fonctionnalités de l’offre PRO, mais aussi la création d’expérience personnalisées, basée sur l’audience ciblée, la gestion de différents domaines au même endroit, ou encore un contrôle accru sur les accès, les pages, les sections etc.

Enfin, vous avez la possibilité d’intégrer des applications sans plug-ins comme Canva, Google Search Console ou encore Wistia. Le HUB CMS apporte ainsi une grande autonomie aux équipes et leur permet une productivité accrue.

Deux offres en fonction de vos besoins !

Deux offres sont disponibles pour utiliser Hub CMS. Dans les deux cas, il est possible de tester le service durant 14 jours gratuitement.

L’offre Hub CMS Pro à 280 euros par mois, permet de créer un site web flexible, sans compétences techniques et s’adresse plutôt aux marketeurs. Il est ainsi possible de profiter de thème de site web, de recommandations et optimisation SEO, de créer un site via l’éditeur en glisser déposer, de créer des rapports d’attribution des contacts et du contenu multilingue.

L’offre Hub CMS Entreprise à 830 euros par mois, propose toutes les fonctionnalités de la version, ainsi que 2 domaines de marque, des tests adaptatifs, une configuration personnalisée du réseau de diffusion de contenu et des fonctions sans serveur.