Il y a quelques semaines, Google mettait à jour sur Android le fil d’informations de son assistant personnel. Surnommé « Snapshot », ce dernier permet de consulter rapidement la météo, le calendrier ou encore ses pense-bêtes, entre autres. Sa nouvelle interface lui permet toujours d’afficher ces informations, mais de manière plus claire et intuitive. A l’issue d’un déploiement lent, cette nouveauté arrive enfin sur le système d’exploitation mobile d’Apple et s’étend donc avec un peu de retard aux iPhone et iPad (au travers d’iPadOS). Bien que modeste, cette mise à jour de l’interface reste bienvenue pour les utilisateurs de produits Apple utilisant d’ores et déjà Google Assistant sur mobile et tablette.

Pour se rendre compte des changement apportés par Google, il suffit de lancer l’assistant et de taper sur l’icône « boîte de réception » positionnée en bas à droite de l’écran. Le fil d’informations repensé apparaît alors dans toute sa simplicité. Plus ergonomique, il affiche maintenant les informations de manière chronologique et à l’aide de cartes.

Une interface plus claire et plus pratique

Il est naturellement possible de cliquer sur l’une de ces cartes pour voir apparaître plus d’informations sur le sujet correspondant. Comme le note Engadget, cliquer sur la carte dédiée à la météo permet ainsi d’afficher les prévisions pour les cinq prochains jours, tandis que cliquer sur la carte calendrier permet d’obtenir un aperçu rapide des événements prévus et des personnes devant y assister.

Cette nouvelle interface concerne aussi Google Podcasts (que Google a entièrement repensé), qui s’ingère à présent de manière plus harmonieuse à l’ensemble. Si vous faites pause sur un épisode en cours de lecture, par exemple, il sera possible de le relancer directement depuis un onglet placé en haut de l’écran. Le bas de l’interface, lui, recèle enfin une nouvelle commande permettant entre autres de créer rapidement une liste pour les courses ou d’éditer des mémos. Rien de renversant, mais les habitués de Google Assistant devraient savoir tirer profit de ces nouveautés, qui permettent notamment de ne pas avoir systématiquement recours à la commande vocale…