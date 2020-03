Le 19 mars a été un anniversaire un peu particulier pour Microsoft Teams, l’application de télétravail. Alors que le monde entre progressivement en confinement à cause de la pandémie, les méthodes de télétravail rencontrent un succès inédit.

93 des 100 entreprises aux plus gros chiffres d’affaires dans le monde utilisent Microsoft Teams

Entre le 11 et le 19 mars, Microsoft Teams a gagné 12 millions d’utilisateurs pour atteindre en tout le chiffre de 44 millions. Microsoft a expliqué à cette occasion que la dernière semaine « plus de 900 millions de minutes de réunions et d’appels chaque jour » se sont organisés via la plateforme.

Jared Spataro, vice-président de Microsoft qui a la responsabilité de Teams, a déroulé les détails des utilisateurs de la plateforme. 650 000 organisations avec plus de 10 000 personnes l’utilisent, « Nous comptons en outre 20 clients avec plus de 100 000 utilisateurs, contre 14 précédemment » développe-t-il.

Une nouvelle susceptible d’inquiéter le principal concurrent de Teams, Slack. L’outil de Microsoft aurait été adopté par 93 entreprises des 100 entreprises ayant le plus gros chiffre d’affaires au monde. En nombre d’utilisateurs, Microsoft Teams a dépassé Slack dès juillet 2019.

Il faut dire que Microsoft s’est donné les moyens pour un tel succès. Teams a été rendu gratuit pendant 6 mois pour les usagers d’Office 365, le nombre de personnes présentes en simultané a été augmenté, la sauvegarde des conférences est disponible via la version gratuite depuis le 10 mars, etc.

Quelques difficultés liées à l’afflux de nouveaux abonnés

Toutefois ce succès n’empêche pas les écarts. Comme le rapporte L’Usine Digitale, l’arrivée massive de nouveaux utilisateurs a conduit à certains dysfonctionnements. Création de nouveaux groupes, ajout ou suppression de membres, sauvegarde de réunion, partage de documents… sont devenus des actions plus compliquées, si ce n’est impossibles un temps pour certains.

Des problèmes techniques que Microsoft affirme avoir résolu dès la nuit du 16 au 17 mars. L’excellente dynamique de Teams, vu le contexte mondial (on parle dans les médias, en France, d’un confinement qui pourrait finalement durer 6 semaines au lieu de 2 actuellement), devrait se consolider. Le réel enjeu désormais pour Teams est de conserver ses nouveaux utilisateurs une fois la crise enfin dissipée et le télétravail redevenu optionnel.