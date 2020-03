Le 5 mars 2020, DuckDuckGo a décidé de partager un nouvel outil baptisé Tracker Radar. Ce dernier permet de savoir si une entreprise s’intéresse à votre navigation web. Une liste de milliers de trackers web a été répertoriée pour lutter contre ces “pratiques abusives”.

DuckDuckGo est un moteur de recherche qui lutte pour améliorer la protection de notre vie privée sur le web. D’après CNET, le Tracker Radar de DuckDuckGo permet d’accéder aux informations suivantes : le comportement des cookies, leur propriété ou encore la politique de confidentialité d’un nom de domaine.

L’ensemble de données recueillies contient des détails sur 5 326 noms de domaines utilisés par 1 727 entreprises. Le Tracker Radar est désormais disponible en open source. Les développeurs vont pouvoir l’utiliser pour bloquer le suivi en ligne et les chercheurs devraient en profiter pour mieux comprendre ces pratiques.

With the importance of blocking trackers, we're pleased to push this technology forward with the release of Tracker Radar, a best-in-class data set which can be used to make better tracker blockers (and powers our own) as well as research tracking:https://t.co/1nmLxrfWnj

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) March 5, 2020