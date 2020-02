Terragraph est une technologie WiFi qui appartient à Facebook. Dévoilée en 2016, elle est open source et fonctionne grâce à des ondes millimétriques 60 GHz. Comme l’indique Engadget, la technologie vient tout juste d’être déployée à Porto Rico, où elle va fournir une connexion haut débit.

Une collaboration avec AeroNet pour le déploiement de Terragraph

AeroNet est l’un des fournisseurs internet de Porto Rico, l’opérateur vient tout juste d’annoncer les 6 mois de tests conclus avec Facebook pour la technologie Terragraph. Et il faut avouer que ce test risque d’être fort intéressant, dans la mesure où la connectivité par le biais de la fibre optique est rendue compliquée par l’infrastructure de San Juan, capitale de Porto Rico, et par les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. Effectuer le test dans cette ville devrait donc permettre d’avoir de bons résultats sur les capacités de la technologie.

Terragraph, qui diffuse une technologie sans fil à ondes millimétriques à 60 GHz va diffuser internet à travers les bâtiments. Sur le plan pratique, il n’y a même pas besoin de construction particulière : le dispositif peut être attaché à l’infrastructure de la ville, notamment à des lampadaires ou encore à des poteaux électriques.

Le président et fondateur de l’opérateur AeroNet s’est dit “ravi des opportunités que Terragraph offre pour étendre l’expérience d’internet à haute débit sur l’île de Porto Rico”.

Facebook souhaite-t-il déployer la 5G au plus vite ?

Initialement, l’objectif de Facebook au travers de Terragraph était de connecter les zones éloignées au reste du monde. Aujourd’hui, il est possible de penser que le géant américain souhaite également fournir un réseau 5G au plus grand nombre, et au plus vite. Sa technologie est, en tout cas, déjà utilisée à Alameda, en Californie, par Common Networks, une startup qui propose des forfaits internet à ses clients.

À terme, il ne fait presque aucun doute que Facebook aura la volonté d’être en capacité de fournir sa propre connexion, de quoi développer encore un peu plus ses activités.