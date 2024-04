Quatre ans et demi après sa création, la société française Pigment est officiellement devenue une licorne. La start-up qui propose un logiciel de planification financière, une alternative à Excel, a annoncé avoir bouclé un tour de table en série D pour un montant de 145 millions de dollars. Désormais licorne, ...

Quatre ans et demi après sa création, la société française Pigment est officiellement devenue une licorne. La start-up qui propose un logiciel de planification financière, une alternative à Excel, a annoncé avoir bouclé un tour de table en série D pour un montant de 145 millions de dollars.

Désormais licorne, le français Pigment rêve plus grand

En levant une telle somme, Pigment se place à la deuxième place des levées de fonds françaises les plus conséquentes de 2024, juste derrière les 330 millions de dollars obtenus par Electra. Pour boucler son tour de table, la start-up fondée en 2019 par Eléonore Crespo et Romain Niccoli a pu compter sur le fonds d’investissement Iconiq Growth. Plusieurs investisseurs historiques ont décidé d’injecter à nouveau de l’argent dans la jeune pousse à l’instar d’IVP, Meritech, ou encore Felix Capital.

Parmi les nouveaux entrants dans le capital de la start-up, Sandberg Bernthal Venture Partners, le fonds d’investissement de Sheryl Sandberg, l’ancienne directrice des opérations de Meta. À noter que hormis le fonds français Frst Capital, les actionnaires de la jeune pousse sont des investisseurs anglo-saxons. Quoi qu’il en soit, grâce à leur aide financière, Pigment entre dans la cour des grands en étant valorisée à plus d’un milliard de dollars. Une nouvelle que n’a pas manqué de souligner Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire d’État en charge du numérique.

🦄 Et nous concluons cette belle journée pour @LaFrenchTech…avec une nouvelle licorne !@gopigment franchit ce soir le milliard de dollars de valorisation après son dernier tour de table. Félicitations à Éléonore Crespo, Romain Niccoli et leurs équipes. 🚀🇫🇷 — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) April 3, 2024

Depuis 2019, et sans compter sa dernière levée de fonds, l’entreprise avait réussi à lever près de 250 millions de dollars, bouclant chaque année un nouveau tour de table. Grâce à cet argent, Pigment a enrichi son logiciel de planification financière. Attirant dans un premier temps les directions financières des sociétés, son outil a fini par intéresser le département des ressources humaines, les gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement, ou encore la division des ventes de ses clients.

À ses débuts, la jeune entreprise ciblait les PME et les start-up. Désormais, elle souhaite intégrer de grands groupes dans son portefeuille client. Pour y parvenir, elle a recruté de grands noms du secteur comme Édouard Beaucourt, ancien vice-président Europe de Snowflake, et désormais responsable de la région Europe et Moyen-Orient de Pigment.

Avec son nouveau financement, la start-up de la French Tech prévoit d’augmenter ses effectifs. L’entreprise compte actuellement 400 salariés, et aimerait franchir la barre des 600 employés d’ici la fin de l’année. Aussi, la start-up aimerait accélérer dans l’intelligence artificielle (IA) générative. Grâce à cette technologie, elle espère démocratiser la planification financière dans toutes les directions métiers de ses entreprises clientes. Enfin, Pigment rêve de conquérir le marché américain d’où provient déjà la moitié de son chiffre d’affaires.