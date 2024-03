Depuis quelques années, la transformation digitale des entreprises tend à s’accélérer. Pour faire face aux nouveaux défis technologiques et économiques, les marques doivent évoluer ; le marketing digital permet d’amorcer sereinement cette transition. Nous vivons dans un écosystème volatile, incertain, complexe et ambigu. Cela va s’accentuer au fil des années. Pour les candidats et les étudiants, la maîtrise des compétences du marketing et de la communication digitale sont vitales afin de réussir leur projet professionnel et accroître leur employabilité.

Un MBA Spécialisé pour booster son employabilité en marketing digital

Certaines écoles ont décidé de s’adapter à cette transformation profonde et offrent des programmes parfaitement adaptés. C’est particulièrement le cas de l’EFAP, l’école de référence des nouveaux métiers de la communication. Avec son MBA Spécialisé Digital Marketing & Business, elle permet aux apprenants de booster leur employabilité.

Ce MBA spécialisé est la formation leader dans le domaine de la transformation digitale. Il est d’ailleurs n°1 au classement Eduniversal 2024 des meilleurs masters de Paris.

L’EFAP organise un webinar le jeudi 4 avril 2024 à 12h30. L’occasion de découvrir le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business. En participant à cette conférence en ligne, vous découvrirez :

Quelles compétences-métiers sont indispensables en Marketing/Com,

Quelles sont les soft-skills incontournables dans ce secteur,

Comment l’IA peut nous augmenter au lieu de nous remplacer,

Retours sur des parcours d’alumni,

Questions/Réponses avec les participants.

Tous ces sujets seront abordés par plusieurs experts :

Vincent Montet, fondateur et directeur du MBADMB et Vice-Président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique

Marie-Solène Delrieu, social media manager chez Cabaia, Alumni du MBADMB

Nicolas Bouchand, CEO et Fondateur de SEOlympe, Alumni du MBADMB.

Florine Vannier, innovation manager chez Equans Digital, Alumni du MBADMB.

Cette conférence en ligne s’adresse aussi bien aux professionnels en activité qu’aux travailleurs en reconversion professionnelle, aux porteurs d’un projet entrepreneurial ou aux étudiants en recherche d’une 5e année en cursus initial ou en apprentissage. Venez découvrir ce MBA spécialisé développé en partenariat avec le Hub Institute. Une formation qui fait office de référence dans le domaine du marketing et de la transformation digitale. Pensez à vous inscrire au webinar du 4 avril 2024 à 12h30.