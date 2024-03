1. Introduction

Avec Microsoft Teams, Microsoft a révolutionné la collaboration et la communication au sein des organisations et Microsoft Teams est désormais présent dans toutes les entreprises ayant adopté Microsoft 365.

Lors de vos projets de fusion et acquisitions, comprendre les subtilités de la migration vers Microsoft Teams est crucial. Dans ce guide, nous explorerons les meilleures pratiques, les stratégies et les outils pour garantir une transition réussie.

Types de Migration

Consolidation de tenants : Vous disposez de plusieurs tenants Microsoft 365 en raison d’acquisitions ou autres raisons historiques. Vous souhaitez maintenant les consolider dans un seul tenant.

Considérations :

Correspondance des Utilisateurs : Vous devez vous assurez-vous d’une correspondance des utilisateurs (adresses emails) entre les anciens et les nouveaux tenants pour que vos permissions et metadata soient reprises fidèlement.

Nettoyage des Données : Identifiez et migrez uniquement les équipes (Teams) et les canaux pertinents.

Communication : Informez les utilisateurs du processus de migration et des changements attendus.

Migration entre tenants existants :

Scénario : Votre organisation fusionne avec une autre société, et les deux ont déjà des infrastructures Teams en place. Vous devez déplacer les Teams, des canaux et des données associées d’un tenant à un autre.

Défis :

Permissions : Gérer les autorisations pendant le déplacement peut être complexe.

Accès invité : Réfléchissez à la manière dont l’accès invité fonctionnera entre les tenants.

Propriété des Données : Clarifiez qui sera propriétaire des fichiers et documents partagés.

2. Points de Décision

2.1 Migration Manuelle vs. Outils Tiers :

Migration Manuelle :

Avantages : Pas de coûts supplémentaires, contrôle direct du processus.

Inconvénients : Chronophage, sujets aux erreurs, rapports limités, certaines données ne peuvent pas être migrées.

Outils Tiers (par exemple, Cloudiway) :

Avantages : Automatisation, rapports détaillés, prise en charge des scénarios complexes.

Inconvénients : Coûts de licence, courbe d’apprentissage.

2.2 Préparation

Inventaire : Documentez les Teams existantes, les canaux et les applications associées.

Calendrier : Définissez des échéances et des jalons de migration clairs.

Plan de Communication : Informez les utilisateurs des changements à venir et du processus de migration.

2.3 Audit

Importance : L’audit est la base d’une migration réussie. Il consiste à évaluer votre environnement Teams existant et à identifier les défis potentiels.

Actions :

Inventaire : Documentez toutes les équipes existantes, les canaux et les applications associées.

Audit des Autorisations : Revoyez les autorisations pour vous assurer qu’elles correspondent aux besoins de l’entreprise.

Évaluation du Contenu : Identifiez les données critiques, le contenu obsolète et les fichiers partagés.

Comment Cloudiway peut-il vous simplifier cette tâche ? La plateforme Cloudiway dispose d’un outil en ligne pour réaliser cet assessment.

2.4 Delta Pass

Le delta pass fait référence à la migration incrémentielle des modifications apportées après la migration initiale. Il garantit que seules les données nouvelles ou modifiées sont déplacées lors des migrations ultérieures.

Actions :

Exécutions Planifiées : Planifiez des migrations delta régulières pour maintenir les données à jour.

Suivi des Modifications : Surveillez les changements dans les équipes, les canaux et les fichiers.

Efficacité : Les passes delta réduisent le temps de migration et minimisent les perturbations.

Point d’attention : Vérifiez bien au moment de la sélection de votre outil de migration qu’il supporte bien le mode delta pass car cela va déterminer votre chemin de migration. La plateforme Cloudiway supporte pleinement le mode delta pass.

2.5 Rapports

Les rapports offrent une visibilité sur l’avancement de la migration, les taux de réussite et les problèmes potentiels. Ils aident les parties prenantes à prendre des décisions éclairées.

Actions :

Journaux Détaillés : Capturez les journaux de migration avec les horodatages et les détails sur les erreurs.

Communication avec les Utilisateurs : Partagez les rapports de progression avec les utilisateurs finaux.

Rapports de Validation : Vérifiez l’intégrité des données après la migration.

Tip : La plateforme Cloudiway dispose de rapports avancés pour vous permettre de suivre l’état d’avancement de votre migration.

2.6 Tableau de Correspondance

Le tableau de correspondance relie les utilisateurs, les équipes et les canaux entre les tenants source et cible. Il garantit une reprise précise des permissions et meta-données.

Actions :

Correspondance des Utilisateurs : Associez les utilisateurs du tenant source à leurs homologues du tenant cible.

Correspondance des Canaux : Faites correspondre les canaux source aux canaux correspondants dans la destination.

Tip : la plateforme Cloudiway dispose d’un mécanisme de tableau de correspondance intégré.

2.7 Provisioning

Lors de la migration, il est essentiel de recréer automatiquement les Teams et les canaux dans le tenant cible.

Actions :

Logique de Provisionnement : Développez des scripts ou utilisez des outils tiers pour recréer automatiquement les équipes et les canaux.

Conventions de Nommage : Veillez à respecter des conventions de nommage cohérentes lors de la recréation des équipes et des canaux.

Tip : la plateforme Cloudiway dispose d’un mécanisme de tableau de correspondance intégré.

2.8 Support des canaux publics, privés et partagés

Il est essentiel de tenir compte des différents types de canaux (publics, privés ou partagés) au sein de Microsoft Teams lors de la migration. Les outils de migration doivent gérer ces type de canaux avec précision.

Actions :

Gestion des Autorisations : Préservez les contrôles d’accès pour les canaux privés.

Assurez-vous que les utilisateurs conservent leurs droits d’accès appropriés après la migration.

Canaux Partagés : Migrez les canaux partagés tout en maintenant les autorisations.

Veillez à ce que les canaux partagés restent fonctionnels et accessibles pour les utilisateurs concernés.

Tip : La plateforme de migration Cloudiway prend en charge tous les types de canaux, qu’ils soient publics, privés ou partagés.

2.9 Migration des private One-One chat messages

Les discussions individuelles au sein de Microsoft Teams sont essentielles pour la communication entre les utilisateurs. La migration de ces conversations garantit une collaboration fluide.

Actions :

Historique des Conversations : Transférez l’historique des conversations en tête-à-tête entre les utilisateurs. Assurez-vous que les échanges passés sont préservés pour une référence ultérieure.

Pièces Jointes : Migrez les fichiers partagés et les pièces jointes des conversations. Veillez à ce que les documents et médias associés aux discussions soient transférés correctement.

Note Importante : La plupart des outils de migration ne prennent pas en charge la migration des conversations en tête-à-tête, ou le font partiellement. Certains ne prennent pas du tout en charge la migration des discussions privées. D’autres solutions l’assurent partiellement en exportant les messages de chat vers des fichiers HTML.

Tip : l’outil de migration Cloudiway est le seul à offrir une prise en charge complète de la migration des conversations privées.

2.10 Support des api d’import de Microsoft Teams

Microsoft a développé des API pour importer des messages dans Teams. Ces API sont efficaces et permettent un débit supérieur, tout en réduisant les problèmes de throttling. Les outils et solutions qui n’utilisent pas ces API d’importation rencontreront des problèmes de performances.

3. Conclusion

Il existe plusieurs solutions de migration sur le marché. Lors de la planification de votre projet de migration, il est essentiel de déterminer soigneusement les points clés et de sélectionner la solution adaptée à votre projet. Ne pas le faire peut entraîner des surprises et risque de vous bloquer au milieu du projet.