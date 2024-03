La région Auvergne-Rhône-Alpes regorge d’opportunités en marketing digital. Les entreprises qui recrutent sont nombreuses et les agences spécialisées sont toujours à la recherche de profils pointus dans leur domaine. Encore faut-il pouvoir faire la différence face aux autres candidats. Et ce n’est pas toujours facile. En effet, la concurrence peut parfois être assez féroce dans une grande région comme celle-ci, dans laquelle les candidats sont nombreux.

Se former au marketing digital en région Auvergne-Rhône-Alpes

C’est pour cette raison que l’EFAP a développé une formation idéale pour monter en compétences : le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business. Ce programme fait aujourd’hui partie des formations les plus abouties dans le domaine de la transformation digitale. Fondée en 1961 par Denis Huisman, l’EFAP (l’École des nouveaux métiers de la communication) se donne pour mission de former les meilleurs experts français en marketing digital.

Un webinar est justement organisé le 26 mars 2024 à 18h30 pour découvrir le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business (DMB), n°2 au classement Eduniversal des meilleurs masters de France. En participant à cette conférence gratuite, vous découvrirez comment booster votre employabilité en marketing digital dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’occasion de faire le point sur les tendances et les stratégies de marketing qui fonctionnent le mieux, mais surtout de comprendre comment cette formation de l’EFAP va vous aider à atteindre vos objectifs professionnels.

Un webinar avec des retours d’expérience

Ce webinar sera animé par Vincent Montet, fondateur-directeur du MBADMB et vice-président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique. À ses côtés, Arnault Chatel, responsable pédagogique du MBADMB, Noémie Delage, responsable du programme Accélération chez Singa et alumni du MBADMB, et Théo Troncy, web designer chez Citrus communication et également diplômé du MBADMB.

Au cours de ce webinar du 26 mars, les 4 experts autour de la table aborderont ces différents sujets :

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Com ?

Quelles soft skills incontournables dans ce secteur ?

La place du MBADMB dans l’écosystème digital en Auvergne Rhône-Alpes

L’EFAP Lyon, membre de la French Tech Lyon St-Étienne

L’importance du personal branding

Retours sur des parcours d’alumni

Questions/Réponses avec les participants

Ce webinar va vous intéresser si vous êtes en activité, en reconversion professionnelle, porteur d’un projet entrepreneurial ou même étudiant en recherche d’une 5e année en cursus initial ou en apprentissage. N’oubliez pas de vous inscrire pour comprendre comment booster votre employabilité en marketing digital à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand, Valence et dans toute la région.