Vous cherchez un outil digital complet pour créer des landing pages et automatiser certaines de vos missions ? La plateforme digitale développée par Ibexa DXP a été pensée pour les professionnels du marketing qui souhaitent gagner du temps et centraliser l’ensemble de leurs actions digitales. Pour présenter sa plateforme, Ibexa et Inforca organisent un webinar le 26 mars 2024 à 11h. L’occasion de faire un focus sur un cas client avec Engeco, spécialiste de la construction et de l’ingénierie.

Un webinar pour comprendre comment déployer une plateforme digitale avec succès

Au cours de ce live, vous découvrirez comment Engeco utilise la plateforme d’Ibexa pour créer des landing pages percutantes en quelques minutes seulement. Grâce à la fonctionnalité Page Builder développée par l’entreprise, vous n’avez même pas besoin de compétences techniques pour déployer une telle stratégie marketing augmenter votre nombre de leads. C’est l’outil qui fait le travail à votre place. C’est pratique et surtout très intuitif.

Participer à ce webinar sera l’occasion de comprendre comment Engeco a réussi à accélérer ses opérations marketing grâce à la plateforme d’Ibexa, et également de matérialiser ses propres ambitions digitales. En effet, vous plongerez au cœur de la mise en place de la solution développée par Ibexa DXP. Vous découvrirez notamment comment le Page Builder a changé le quotidien des équipes d’Engeco. Une fonctionnalité avec une interface toute fraîche dans le cadre de la nouvelle version 4.6 d’Ibexa DXP.

Rendez-vous le 26 mars 2024 à 11 heures

Cet outil permet de sélectionner une variété de contenus issus d’une même arborescence, puis de les agencer de manière ergonomique et efficace sur une page d’accueil ou dans une rubrique. Pour y voir plus clair sur les bénéfices de la plateforme, une démonstration sera réalisée. De quoi comprendre parfaitement comment vous pourriez vous approprier cette solution digitale pour donner un coup de boost à vos actions marketing.

Au cours du webinar, le client fera aussi ses retours en direct. Vous pourrez également poser toutes vos questions lors d’une session de questions/réponses. Si vous voulez améliorer les performances de votre stratégie digitale et booster la productivité de vos équipes marketing, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Rendez-vous le 26 mars 2024 !

