Pour booster leurs campagnes de marketing et communication, les experts ont plusieurs options à leur disposition. Il y a des grands classiques comme les actions SEO, SEA ou encore les campagnes sur les réseaux sociaux. Si vous avez l’impression d’avoir fait le tour avec ces techniques et que les résultats ne sont pas forcément à la hauteur (et même s’ils le sont), nous avons une autre piste à vous proposer : la collaboration avec un média.

Intégrer un média dans sa stratégie marketing, à quoi ça sert ?

Avez-vous déjà pensé à capitaliser sur l’audience d’un média pour promouvoir une formation que vous dispensez, un produit que vous vendez ou simplement une inscription à un webinar ? Ce canal de diffusion peut s’avérer très puissant et c’est le sujet que nous aborderons le 21 mars 2024 à 11h30 dans le cadre d’un webinar gratuit à destination des annonceurs.

Autour de la table, trois intervenants clés de chez Siècle Digital : Valentin Blanchot, rédacteur en chef du média, Arnaud Verchère, directeur commercial chez Siècle Digital et Stella Rosso, responsable clientèle & contenu pour le média.

Ensemble, ils reviendront sur des cas clients et passeront en revue plusieurs sujets pour vous montrer à quel point l’intégration d’un média dans votre stratégie marketing peut faire la différence. Au programme :

Le média, un canal au service des RP,

Un média comme relai légitime pour sa marque, ses services/produits,

Relai du discours de l’entreprise,

Un pont naturel entre la cible de la marque et l’audience du média,

Les meilleures pratiques RP à maîtriser pour s’adresser aux médias.

Si votre cible correspond à l’audience d’un média, il serait dommage de se priver de mener des actions en commun. En capitalisant sur une audience comme celle de Siècle Digital, les marques qui s’adressent aux professionnels de la tech, du marketing, de l’intelligence artificielle ou de la cybersécurité visent juste. Un annonceur va aussi gagner en légitimité en collaborant avec un média.

Rendez-vous le 21 mars pour un webinar avec Siècle Digital

C’est donc un canal au service du marketing, avec des supports et des leviers capables de générer des conversions. Vous découvrirez dans ce webinar du 21 mars 2024 que Siècle Digital propose à ses clients des produits diversifiés et complémentaires. La force du média ? Son audience chaude et engagée. En participant à cette conférence, vous aurez accès à deux exemples concrets de partenariats entre une marque et Siècle Digital : un cas pratique orienté RP et un autre orienté marketing.

Vous pourrez également poser toutes vos questions. Le webinar se terminera par un temps d’échange afin de permettre aux inscrits d’affiner leur stratégie et de comprendre comment faire la différence en intégrant un média dans leur stratégie. N’oubliez pas de vous inscrire !