Amolyt Pharma, une biotech lyonnaise, va être rachetée par AstraZeneca pour 920 millions d’euros, a annoncé l’entreprise dans un communiqué, ce mardi 14 mars. Bien qu’un accord définitif ait été conclu, celui-ci reste soumis à l’approbation des autorités réglementaires. L’opération devrait être réalisée pour la fin du troisième trimestre 2024. Si elle aboutit, elle se hissera parmi les transactions les plus importantes de la French Tech.

L’acquisition d’Amolyt Pharma par AstraZeneca comprend un paiement de plus de 730 millions d’euros à la clôture de l’accord. Dans un second temps, les actionnaires de la biotech pourraient toucher près de 230 millions supplémentaires « à l’atteinte d’un jalon réglementaire défini », précise le communiqué.

Créée en 2015, Amolyt Pharma est l’une des jeunes pousses françaises ayant été les mieux financées. Elle a levé 67 millions d’euros en 2019. Puis 130 millions en janvier 2023. Elle compte une quarantaine de salariés sur son site français, à Ecully, près de Lyon, et une dizaine dans sa filiale à Cambridge, aux États-Unis.

La biotech lyonnaise est spécialisée dans les maladies endocriniennes rares, particulièrement sur l’hypoparathyroïdie, un déficit en hormones souvent provoqué par un trouble auto-immun. Touchant majoritairement les femmes – 80 % des cas -, la maladie atteint 107 000 personnes en Europe. « En moins de 5 ans, nous avons ainsi avancé l’énéboparatide en Phase 3 pour le traitement de l’hypoparathyroïdie et créé un portefeuille de programmes précoces », se félicite dans le communiqué Thierry Abriba, fondateur et directeur général d’Amolyt Pharma.

Amolyt Pharma sera intégrée à la division Alexion d’AstraZeneca, axée sur les maladies rares. Un service déjà fruit d’une acquisition d’entreprise : Alexion a été acheté par le géant pharmaceutique suédo-britannique pour 35 milliards d’euros en 2021. L’expertise d’Amolyt Pharma permettra d’aller vers « une alternative aux thérapies d’accompagnement actuelles qui ne traitent pas la déficience hormonale sous-jacente », selon les mots de Marc Dunoyer, directeur général d’Alexion, AstraZeneca Rare Disease.

« Nous sommes impatients de poursuivre le développement de notre portefeuille au sein d’Alexion, AstraZeneca Rare Disease, une société à l’expertise reconnue et qui compte à son actif de multiples succès dans la mise à disposition dans le monde entier de traitements innovants pour les patients atteints de maladies rares », déclare Thierry Abribat.

Le rachat intervient dans un contexte épineux pour le secteur de la biotech, avec deux années ralenties après une période Covid dynamique. Les financements s’amenuisent et les introductions en Bourse sont très rares. Les valorisations sont plus faibles et les rachats s’enchaînent à prix d’or.