Véronique Torner est devenue en 2023 la première femme à prendre la tête de Numeum. Ce syndicat et lobby de l’industrie du numérique, représente plus de 2 500 entreprises. Elle est également entrepreneure et mère de deux enfants. De multiples casquettes, lui assurant un quotidien bien chargé. Siècle Digital l’a rencontré pour évoquer son parcours et ses combats.

Véronique Torner, 3 grandes priorités pour un numérique plus responsable

Son histoire, c’est en partie celle d’une femme d’affaires ayant mis son expérience dans le numérique au service d’une tech plus durable et accessible. Pourtant, Véronique Torner n’a pas grandi dans un milieu lié au virtuel. « Je ne suis pas issue d’une famille d’entrepreneurs ou d’une famille qui était dans le secteur du numérique. J’ai grandi dans un milieu bourgeois où les études et la valeur travail sont des choses importantes », explique-t-elle. Fille d’un cadre d’Alcatel, la nouvelle tête pensante de Numeum a ainsi approché le numérique durant ses études supérieures. « Je n’avais pas touché un ordinateur de ma vie avant ma prépa. J’ai découvert l’informatique, et j’ai adoré l’algorithmie », se remémore-t-elle. Étudiante, elle est d’abord devenue ingénieure. Par la suite développeuse, Véronique Torner a expérimenté le salariat durant 2 ans dans une petite entreprise de services numériques (ESN), avant de basculer dans l’entrepreneuriat pour « tracer ma voie ».

Cofondatrice du site d’e-commerce Black Orange avec l’entrepreneur à succès Francis Lelong (Sarenza.com) et le milliardaire Pierre Edouard Stérin (Smartbox), « j’étais la CTO de la bande. J’ai appris à développer une entreprise à leurs côtés », elle fonde en 2006 AlterWay, spécialisée dans l’open source. « J’ai toujours donné une grande place à ma famille. Mais c’est vrai que j’ai un agenda dense en semaine. La clef, c’est une super organisation, et d’être très bien accompagnée », affirme-t-elle avec aplomb. En 2024, Véronique Torner est toujours dirigeante d’Alter Way, en plus de présidente d’une organisation représentant des milliers d’adhérents, qui réalisent 85 % du chiffre d’affaires total du secteur, dont 1 100 PME. Avant d’en prendre la direction, la femme d’affaires a mené diverses missions au sein de Numeum pendant 10 ans. Elle est notamment à l’origine de l’initiative Planet Tech’Care, devant accélérer la décarbonation du secteur.

Ses 3 grandes priorités à la tête du lobby semblent d’ailleurs à l’image de son parcours : « D’abord les territoires, au niveau européen mais également des régions. La deuxième priorité c’est les compétences. On manque cruellement de talents, c’est notre plafond de verre […]. Puis la dernière priorité, c’est le numérique responsable », détaille-t-elle. Avant d’ajouter que « le numérique est incontournable aujourd’hui, mais il a une dimension potion – poison. C’est notre devoir de proposer un futur du numérique qui sera responsable, pour accompagner la société ». Non seulement responsable, Véronique Torner tient également à œuvrer à l’élaboration d’un numérique durable : « C’est aussi une industrie qui a une empreinte environnementale. Mais c’est un énorme levier sur pleins de secteurs pour résoudre le problème de la transition écologique ».