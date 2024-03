Les métiers du marketing digital ont le vent en poupe. Mais encore faut-il avoir les bonnes compétences et pouvoir faire la différence face aux autres candidats. La région Nouvelle-Aquitaine offre de nombreuses opportunités, avec notamment les entreprises présentes dans la ville de Bordeaux et aux alentours, ou encore les agences spécialisées dans le marketing digital. L’EFAP vous donne rendez-vous le jeudi 21 mars 2024 à 18h30 pour un webinar qui va vous aider à comprendre comment booster votre employabilité dans cette région.

JE M’INSCRIS AU WEBINAR DE L’EFAP

Travailler dans le marketing digital en Nouvelle-Aquitaine

Les économistes ont un terme pour qualifier le monde dans lequel nous évoluons actuellement : VUCA, pour volatile, incertain (uncertain en anglais), complexe et ambigu. Cela semble particulièrement juste pour décrire l’environnement dans lequel nous vivons et peut-être même encore plus celui dans lequel nous vivrons demain. Le marketing digital s’impose depuis quelques années comme une composante essentielle pour permettre aux entreprises de se différencier.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Que vous soyez étudiant en recherche d’une 5e année en cursus initial ou en apprentissage, en reconversion professionnelle ou porteur d’un projet entrepreneurial, ce webinar est fait pour vous. Vincent Montet vous présentera les contours du MBA spécialisé Digital Marketing & Business (DMB) de l’EFAP. Il en est lui-même le fondateur et directeur. Il est aussi vice-président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique. En participant à cette conférence en ligne du jeudi 21 mars 2024, vous aurez donc une vision globale du marché actuel.

JE M’INSCRIS AU WEBINAR DE L’EFAP

Pourquoi choisir l’EFAP Bordeaux ?

Il sera accompagné par Arnault Chatel, responsable pédagogique du MBA spécialisé Digital Marketing & Business. Melissa Mergoil, entrepreneuse indépendante dans le marketing digital sports & voyages, diplômée du MBA DMB et Justyne Dessaint, growth manager chez Furious squad, également diplômée du MBADMB apporteront leur témoignage. Vous découvrirez que le MBA spécialisé Digital Marketing & Business de l’EFAP est la formation leader dans le domaine de la transformation digitale.

Un programme innovant et à la pointe sur les dernières technologies. De quoi faire la différence dans la région Nouvelle-Aquitaine face à des candidats qui n’auraient pas autant de compétences. Au cours de ce webinar, les 4 experts autour de la table aborderont ces différents sujets :

Quelles compétences-métiers indispensables en marketing/com ?

Quelles soft skills incontournables dans ce secteur ?

La place du MBADMB dans l’écosystème digital en Nouvelle-Aquitaine ?

L’importance du partenariat avec Unitec, l’incubateur n°1 de start-up à Bordeaux ?

Comment l’IA peut-elle nous augmenter au lieu de nous remplacer ?

Retours sur des parcours d’alumni

Questions/réponses avec les participants.

Ne manquez pas ce rendez-vous du 21 mars. Cela sera certainement l’occasion de découvrir des opportunités professionnelles et de comprendre comment augmenter vos chances d’entrer ou de rebondir sur le marché du travail. N’oubliez pas de vous inscrire !

JE M’INSCRIS AU WEBINAR DE L’EFAP