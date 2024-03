Pour réussir, les professionnels de l’e-commerce doivent indéniablement créer des contenus engageants et pertinents. Bien que l’étape soit essentielle, elle demande plusieurs heures par semaine et une certaine expertise en Content. Pour éviter d’y passer tout votre temps et pouvoir vous concentrer sur vos ventes, Kua.ai est l’outil qu’il vous faut. SEO, descriptions de produits, visuels… La solution vous permet d’obtenir tout type de contenus sans effort.

JE PROFITE DE KUA.AI À -79 %

Plus de 200 outils IA et templates pour automatiser votre création de contenus

Kua.ai vise à faire rimer création de contenus avec simplicité. Pour cela, les créateurs ont tapé fort : l’outil dispose de plus de 200 outils boostés à l’IA et templates pour créer des vidéos, des emails, des images… À l’aide de seulement quelques informations sur votre produit, la solution génère une description optimisée pour toutes vos plateformes de vente, par exemple Amazon. Vous pouvez même vous appuyer sur ses talents pour rédiger vos publications réseaux sociaux. Vous l’aurez compris, Kua.ai est un assistant tout-en-un pour votre création de contenus.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Vous pouvez aussi automatiser la production de ces derniers en créant des workflows. Pour cela, une liste de plusieurs applications prêtes à l’emploi est accessible : Amazon Listing Builder, SEO Content Wizard et plus. L’objectif ? Vous permettre de créer des contenus qualitatifs qui boosteront votre business sans prise de tête.

Un outil axé sur les tendances e-commerce

Kua.ai le sait, la question des tendances est centrale dans le monde de l’e-commerce. Les contenus doivent être adaptés en fonction de celles-ci. Pour cette raison, des données en temps réel issues Google Trends et Amazon Brand Analytics sont intégrées à l’outil. Il est alors possible d’automatiser la recherche concurrentielle et l’analyse des mots-clés afin d’optimiser votre contenu en fonction des conditions du marché.

La data fournie sur les tendances vous permet également de déterminer les opportunités d’up-selling et de cross-selling.

JE PROFITE DE KUA.AI À -79 %

Adaptez votre contenu pour toutes vos plateformes de vente

Kua.ai dispose d’une autre pépite : la possibilité d’adapter en un clic vos contenus d’une plateforme de vente à une autre. Admettons que vous ayez une liste de produits sur Amazon. La solution scrappe votre code Amazon ASIN ou une URL et envoie automatiquement ces données à l’IA. Cette opération vous permet de convertir votre listing en description de produits Shopify en quelques minutes seulement.

Aussi, vous pouvez instantanément transformer les listes Amazon en articles de blog, ce qui est particulièrement utile pour concevoir du contenu SEO.

-79 % sur Kua.ai !

Kua.ai est un outil indispensable pour tous les e-commerçants et copywriters du secteur de la vente en ligne. Cerise sur le gâteau, il est en ce moment proposé à partir de 49 dollars à vie au lieu de 228 dollars, soit -79 % ! Un petit prix pour booster votre business rapidement.

JE PROFITE DE KUA.AI À -79 %

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.