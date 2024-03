Dans une lettre ouverte, plusieurs géants de la tech dont OpenAI, Meta et Google soulignent la « responsabilité collective » de « maximiser les avantages de l’IA et d’atténuer les risques » pour la société.

Rédigée par l’investisseur en capital-risque Ron Conway et sa société SV Angel, la lettre compte désormais plusieurs géants de l’IA parmi ses signataires. Comparant l’IA à l’électricité, la presse écrite ou les moteurs à combustion, ils estiment que « l’équilibre entre ses effets positifs et négatifs sera façonné par les actions et la réflexion que nous menons en tant qu’êtres humains ». Des start-up comme Hugging Face ou Scale AI se sont également jointes au mouvement.

Dans une publication sur X, anciennement Twitter, le PDG d’OpenAI Sam Altman se dit « enthousiaste » quant à « l’esprit » dégagé par la lettre. « Les progrès de l’IA seront l’un des principaux facteurs d’amélioration de la qualité de vie des citoyens ; nous devons les mettre en place et les rendre largement accessibles », poursuit-il.

excited for the spirit of this letter, and ron’s leadership in rallying the industry!

progress in ai will be one of the biggest factors in improving people’s quality of life; we need to build it and make it widely available. https://t.co/6GB13ddAT7

— Sam Altman (@sama) March 4, 2024