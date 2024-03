Anthropic vient de dévoiler Claude 3, une suite déclinée en trois modèles d’intelligence artificielle (IA). La start-up revendique des performances ultra poussées, ainsi que des systèmes moins enclins aux hallucinations que leurs concurrents.

Claude devient multimodal

Les trois modèles sont baptisés Opus, Sonnet et Haiku. Des noms littéraires faisant allusion aux capacités de chacun d’entre eux, Haiku étant le plus léger et le plus rapide, et Opus le plus puissant. Selon Anthropic, ses capacités surpassent celles de GPT-4 et Gemini Ultra, considérés comme les plus performants de l’industrie. Son usage devrait s’avérer particulièrement utile pour l’analyse de données scientifiques ou la création de codes informatiques, précise l’entreprise.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Fondée en 2021 par des anciens employés d’OpenAI, Anthropic figure parmi les leaders du secteur en pleine effervescence de l’IA générative. La société a déjà levé plusieurs milliards de dollars auprès de géants comme Google et Amazon. Son modèle antérieur, Claude 2, est en mesure de résumer jusqu’à 75 000 mots, contre 3 000 pour ChatGPT. Claude 3, lui, atteint les 150 000 mots.

Contrairement à son prédécesseur, Claude 3 est multimodal, lui permettant de répondre à des requêtes textuelles et à des images, par exemple en analysant une photo ou un graphique. En revanche, il ne génère pas d’images directement. Opus, Sonnet et Haiku sont disponibles via les plateformes cloud d’Amazon et de Google, ainsi qu’à travers un accès direct payant.

Moins d’hallucinations

Anthropic explique avoir franchi une étape considérable dans la lutte contre les hallucinations des IA génératives. Tous les modèles, même les plus puissants, créent parfois du contenu faux, une réelle problématique que les fournisseurs tentent de combattre avec plus ou moins de succès.

« Nous classons les réponses en réponses correctes, réponses incorrectes (ou hallucinations) et aveux d’incertitude, où le modèle dit qu’il ne connaît pas la réponse au lieu de fournir des informations incorrectes », détaille la start-up dans un billet de blog. Si Claude 3 n’est pas infaillible, le modèle devrait se montrer bien plus sécurisé que la concurrence dans ce domaine.

Le secteur de l’IA générative a explosé au cours de l’année écoulée, avec un record de 29,1 milliards de dollars investis dans près de 700 transactions en 2023, soit une augmentation de plus de 260 % par rapport à l’année précédente, selon la firme d’analyse des marchés PitchBook. Anthropic, pour sa part, a conclu cinq accords de financement différents durant cette période, pour un montant total d’environ 7,3 milliards de dollars.