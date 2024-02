Le marché mondial des cosmétiques est en plein essor. Il devrait peser 613 milliards d’euros d’ici à 2031, selon un récent rapport de Transparency Market Research. Depuis de nombreuses années, la France fait figure de référence au niveau mondial sur ce marché. En effet, l’Hexagone possède des marques puissantes et exporte ses produits partout à travers le monde. Les évolutions technologiques liées à l’arrivée massive de l’intelligence artificielle changent la donne pour les acteurs des secteurs de la beauté et de la cosmétique.

Comment booster son employabilité dans le secteur de la beauté ?

Pour comprendre les nouveaux enjeux de cette industrie, l’EFAP organise un webinar le 13 mars 2024 à 18h30. L’occasion de découvrir le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business imaginé en collaboration avec l’IBCBS (l’école de référence dans la beauté et la cosmétique), la Cosmetic Valley (Collectif des industriels du secteur) et l’EFAP.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette conférence en ligne vous permettra de comprendre comment le marketing digital peut booster votre employabilité dans le domaine de la beauté et des cosmétiques.

JE M’INSCRIS AU WEBINAR DE L’EFAP

Que vous soyez en reconversion professionnelle, en poste dans une grande entreprise de ce secteur, porteur d’un projet entrepreneurial ou étudiant, ce webinar va vous intéresser. Les opportunités offertes par le marché français sont fréquentes. Les postes à pourvoir seront de plus en plus nombreux, mais il faut pour cela disposer des bonnes compétences. Le MBA Spécialisé de l’EFAP permet justement de se perfectionner sur le marketing digital et les innovations technologiques, comme l’intelligence artificielle.

Comprendre les tendances et évolutions de l’industrie

En participant à ce webinar, vous aurez un bon aperçu des grandes tendances de l’industrie et les différentes manières de se préparer à acquérir les compétences indispensables à votre employabilité. C’est Vincent Montet, le fondateur et directeur du MBADMB et Vice-Président de l’ACSEL, l’Association de l’Économie Numérique qui animera cette webconférence. Il aura à ses côtés Régine Ferrere, Présidente de l’IBCBS, Présidente de la Confédération Nationale de l’Esthétique et de la Parfumerie, et Franckie Béchereau, Directrice générale adjointe de la Cosmetic Valley et Directrice du salon Cosmetic 360.

JE M’INSCRIS AU WEBINAR DE L’EFAP

Trois intervenants qui connaissent parfaitement l’état du marché et qui pourront vous aiguiller sur les évolutions à venir. Le marché évolue et le nouveau DG de l’Oréal déclarait récemment que « la préoccupation de santé, de sûreté des produits, s’accentue fortement ». Avec l’arrivée récente de nouveaux acteurs, les DNVB (Digital Native Vertical Brands), ces pure-players nés sur les réseaux sociaux, l’industrie a été bousculée. Les usages évoluent et les professionnels du secteur doivent composer avec cela.

La tendance du « phygital » sera également abordée au cours de ce webinar. Comment intégrer le digital dans les boutiques, les centres et salon de beauté ? Pour avoir la réponse, rendez-vous le 13 mars à 18h30 ! Surtout, n’oubliez pas de vous inscrire.

JE M’INSCRIS AU WEBINAR DE L’EFAP