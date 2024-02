Ces dernières semaines, Orange, Iliad, la maison mère de Free, et Bouygues Telecom, s’étaient penchés sur le dossier La Poste Mobile. Finalement, c’est l’entreprise fondée par Martin Bouygues qui devrait acquérir le cinquième opérateur français. L’offre proposée semble avoir surpassé celle de ses concurrents.

Avec La Poste Mobile Bouygues Telecom tente un coup de poker

Bouygues Telecom est entré en négociations exclusives avec La Poste et SFR, actionnaires de La Poste Mobile. Le premier possède 51 % des parts de l’entreprise, tandis que le second détient les 49 % restants. Le but de l’opérateur dirigé par Edward Bouygues consiste à racheter à 100 % l’entité contre 950 millions d’euros. Cela valoriserait La Poste Mobile à 963,4 millions d’euros. Une valorisation plus importante que celle espérée par les co-actionnaires, comprise entre 600 et 750 millions d’euros.

Une véritable aubaine pour La Poste qui souhaitait « valoriser la réussite de la marque » en cédant ses parts au plus offrant. Comme l’indique Bouygues Telecom dans un communiqué, son arrivée permettrait à l’entité « de poursuivre le développement de son activité mobile », qui était là aussi, un des souhaits de l’opérateur de services postaux. De son côté, SFR qui avait pourtant la priorité pour acquérir entièrement l’opérateur, voit là l’opportunité d’obtenir plus de liquidités que prévu afin d’aider Patrick Drahi dans sa quête de sauver le soldat Altice, lourdement endetté.

Si le rachat venait à être conclu, le spécialiste français des télécoms deviendrait le propriétaire d’une entreprise ayant enregistré un chiffre d’affaires d’environ 300 millions d’euros en 2023. En parallèle, elle récupérerait les 2,3 millions d’abonnés de La Poste Mobile, lui faisant franchir la barre des 17,7 millions de clients mobiles. « Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourra accroître sa base de clients et se renforcer dans le Mobile et dans le Fixe en s’appuyant sur le réseau de distribution de la Poste sur tout le territoire, » précise Bernoït Torloting, directeur général de Bouygues Telecom.

Cela lui permettrait de consolider sa place de troisième opérateur en France, devant Free et ses 14,7 millions d’abonnés. Bouygues Telecom se rapprocherait de SFR et ses 20 millions de clients, mais resterait loin derrière Orange qui glane pas moins de 35 millions d’abonnés. L’entreprise espère finaliser l’acquisition d’ici la fin de l’année 2024.

En ce qui concerne les détails techniques, compte tenu de la capacité du réseau radio de Bouygues Telecom, aucun investissement complémentaire ne serait nécessaire pour la partie réseau. Toutefois, l’opérateur s’attend à devoir payer des coûts d’intégrations pour préparer l’opération de migration des clients dans les meilleures conditions. Cette migration devrait s’opérer en 2027, année à partir de laquelle SFR n’aura plus l’exclusivité avec La Poste Mobile. Après cela, Bouygues Telecom s’attend à ce que La Poste Mobile lui apporte 140 millions d’euros d’Ebitaal chaque année.