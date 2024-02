Votre stratégie marketing est prête pour 2024. Vous avez identifié les canaux et les leviers nécessaires pour mener à bien vos actions, mais comment être certain que tout se déroulera comme prévu et que vous n’avez rien oublié ? Comment savoir si vous avez fait les bons choix pour toucher les bonnes audiences et atteindre vos objectifs ? De nombreux professionnels du marketing expriment des doutes à ce sujet. Pour vous rassurer et peut-être faire évoluer votre stratégie, La Collab organise un webinar le 1er mars 2024 à 13h.

Votre stratégie marketing est-elle bien calibrée ?

Vous ressentez le besoin de faire grandir votre entreprise mais vous ne comprenez pas ce qui bloque ? Et si c’était votre plan marketing qui ne correspondait plus à vos ambitions ? En participant à ce webinar, vous comprendrez si vos actions sont vraiment bien calibrées pour optimiser le passage à l’action. Une conférence de 45 minutes de pure expertise.

En vous inscrivant gratuitement à ce webinar, vous découvrirez également l’importance de la stratégie. Concrètement, qu’est ce que vous avez à y gagner ? Vous n’en avez pas marre de perdre votre temps et votre argent ? Comment passer de l’idée à l’action ? Autant de problématiques auxquelles les experts de La Collab répondront le 1er mars 2024.

Vous découvrirez également les grandes tendances marketing qui vont faire la différence en 2024. Bref, ce webinar est fait pour vous si :

Vous souhaitez faire passer votre entreprise au niveau supérieur ;

Vous vous demandez comment bâtir un plan marketing efficace pour 2024 ;

Vous ne comprenez pas l’intérêt d’avoir une stratégie marketing ;

Vous estimez que vous manquez de ressources ;

Vous souhaitez recruter un expert en marketing.

Quelle méthode pour construire un « vrai » plan marketing ?

À la fin de la conférence, vous serez enfin en mesure de comprendre la différence entre marketing et communication. Deux notions assez proches dans l’imaginaire collectif mais qui sont pourtant bien différentes. Vous aurez également à votre disposition une méthode efficace pour construire un « vrai » plan marketing. Les experts présents lors de cette conférence vous donneront aussi des conseils pour savoir comment recruter et intégrer une nouvelle ressource à votre équipe. Saviez-vous que 60 % des équipes marketing manquent de ressources humaines pour atteindre leurs objectifs ?

Et le plus important peut-être : vous aurez une visibilité sur les tendances marketing et digitales de 2024. Pour mener à bien ce webinar, quatre intervenants se succéderont : Delphine Abdelmoula sera l’animatrice principale. Vous profiterez également des conseils de Cynthia Decant, experte freelance en marketing, Pierre Guilbaud, co-fondateur de la communauté Marketing Flow, Bertrand Religieux, membre du directoire de IRDI Capital Investissement et Laura Strelezki, responsable marketing externalisé, en freelance chez IRDI et co-fondatrice de La Collab.

Si vous souhaitez enfin comprendre comment investir correctement votre budget marketing, c’est la conférence à ne pas manquer. À l’issue du webinar, vous serez en mesure d’analyser les forces et faiblesses de votre stratégie. De quoi bien démarrer l’année 2024 et mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs de conversion.

