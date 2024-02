Les entreprises n’ont jamais eu autant besoin de marketing digital qu’aujourd’hui. L’environnement économique est particulièrement compétitif et les marques doivent trouver des moyens de se démarquer et de se faire connaître de leur audience. En cela, les techniques de marketing digital, SEO, SEA ou encore SMA peuvent permettre aux annonceurs de faire la différence. Encore faut-il trouver les bons profils à recruter. Pour former les meilleurs talents, l’EFAP a justement ouvert, en partenariat avec le Hub Institute, un MBA spécialisé Digital Marketing & Business.

Pour découvrir cette formation de référence du marketing et de la communication digitale et de la transformation numérique des entreprises, l’EFAP organise un webinar le 7 mars 2024 à 18h30. L’école de référence en communication forme les meilleurs communicants de France depuis 60 ans. L’occasion de découvrir tous les détails sur ce MBA spécialisé et comprendre comment il peut vous permettre d’acquérir les compétences essentielles pour répondre aux attentes des entreprises et ainsi booster votre employabilité.

Un webinar pour découvrir le MBA spécialisé Digital Marketing & Business

Plusieurs experts seront présents pour présenter la formation et répondre à toutes vos questions. Vincent Montet, fondateur et directeur du MBA spécialisé Digital Marketing & Business (MBADMB) et vice-président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique. Sera également présente Marie-Solène Delrieu, social media manager chez Cabaia et Alumni du MBADMB, ainsi que Nicolas Bouchand, CEO et Fondateur de SEOlympe et également Alumni du MBADMB. Enfin, Florine Vannier, Innovation Manager chez Equans Digital et Alumni MBADMB, témoignera elle aussi.

Que vous soyez en activité, en reconversion professionnelle, porteur d’un projet entrepreneurial ou étudiant en recherche d’une 5e année en cursus initial ou en apprentissage, venez découvrir ce MBA spécialisé. Au programme de cette conférence :

Quelles compétences-métiers indispensables en marketing/com ?

Quelles soft skills incontournables dans ce secteur ?

De l’importance du personal branding

Retours sur des parcours d’alumni

Questions/réponses avec les participants

Les nouveaux métiers du marketing digital

En participant à cette conférence du 7 mars 2024, vous aurez une idée précise des pré-requis attendus pour la formation, de sa durée et des différentes modalités ainsi que des débouchés possibles. Les métiers du marketing sont en plein essor. Les marketeurs se spécialisent dans des domaines bien précis et les compétences attendues par les marques sont de plus en plus pointues.

Parmi les nombreux nouveaux métiers, nous trouvons par exemple ceux de Trade Marketing Manager, Paid Manager, Data Scientist ou encore Growth Marketer. Autant de fonctions accessibles après le MBADMB de l’EFAP. Alors, si vous souhaitez booster votre employabilité et perfectionner votre maîtrise du marketing digital, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Prochaine étape : vous inscrire à ce webinar gratuit du 7 mars !

