Le paysage numérique évolue à une vitesse fulgurante, présentant aux professionnels du digital une myriade de défis et d’opportunités. Rejoignez cette semaine les experts du secteur lors de webinars en direct et en replay spécialement conçus pour vous tenir informé et inspiré dans ce monde en constante mutation.

Un webinar pour booster votre stratégie de recrutement grâce au marketing digital

Qui ? Digitaleo & Opinion System

Quand ? Le 20/02/2024

À quelle heure ? À 9h

Sujet : Les deux entreprises dévoileront comment recruter de nouveaux intervenants grâce au marketing local dans le secteur du service à la personne. Les recommandations partagées pour améliorer vos étapes de recrutement, booster votre visibilité locale et améliorer votre marque employeur seront utiles dans une pléthore de domaines.

Une webconférence en replay pour améliorer vos performances grâce à l’IA

Qui ? Ironhack

Sujet : Deux spécialistes en data & en design vous partagent leurs secrets pour faire de l’IA un puissant levier de performance.

Un événement en replay pour découvrir la clé pour accroître vos revenus

Qui ? Ibexa

Sujet : À travers le cas client du groupe Sandaya, découvrez le secret pour booster les revenus de votre entreprise : vos performances web. Conseils et astuces sont au rendez-vous pour améliorer votre site et donner une nouvelle impulsion à votre croissance.

