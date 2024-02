À la recherche d’une source d’inspiration et de savoir ? Ne cherchez pas plus loin ! Nous vous proposons cette semaine une sélection minutieuse d’événements en ligne animés par des experts de la relation client, de l’e-commerce ou encore des ressources humaines. Prêt à gagner de nouvelles compétences et à faire grandir votre business ?

Pour découvrir plus de webconférences en direct et en replay, rendez-vous sur notre agenda webinars.

Un webinar pour optimiser votre relation client grâce au RCS

Qui ? smsmode©

Quand ? Le 15/02/2024

À quelle heure ? À 11h

Sujet : smsmode© vous fera découvrir la puissance du RCS pour faire décoller votre relation client. Découvrez comment cette nouvelle solution de mobile messaging peut vous aider à renforcer le lien avec vos acheteurs.

S’inscrire

Une webconférence pour comprendre les opportunités du dropshipping en 2024

Qui ? Shippingbo

Quand ? Le 15/02/2024

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Vous avez encore des incertitudes quant au dropshipping ? Alors ne manquez surtout pas le webinar de Shippingbo ! Les deux experts reviendront sur les bases de ce système, les fausses idées qui l’accompagnent et ses opportunités. Découvrez des stratégies éprouvées pour exploiter efficacement le dropshipping.

S’inscrire

Un webinaire pour déployer avec succès un projet de formation interne comme externe

Qui ? 360Learning & TNP Consultants

En replay

Sujet : À travers le cas de TNP Consultants et de ses 650 collaborateurs, découvrez comment résoudre le défi de la gestion de compétences. Vous connaîtrez toutes les bonnes pratiques pour développer un projet de formation interne comme externe. L’objectif : engager les collaborateurs tout en restant en phase avec les exigences actuelles du marché professionnel.

Voir le webinar