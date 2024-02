Un an à peine après son lancement, Bard n’existera plus. Du moins, c’est ce qu’affirme une note de Google qui a fuité le 3 février dernier. Dans deux jours, le robot conversationnel du géant technologique américain va se renommer Gemini, en référence au nouveau modèle multimodal développé par le groupe dans le but de concurrencer GPT-4 d’OpenAI.

Google entre officiellement dans l’ère Gemini

Dylan Roussel, un développeur d’applications Android, a réussi à se procurer un document rédigé par des employés de Google, et intitulé « Bard is now Gemini », un titre lourd de sens. Il s’est empressé de le publier sur X, anciennement Twitter. Dans la note, il est possible de lire que Google « s’engage à donner un accès direct à l’IA de Google et, à partir de cette semaine, chaque utilisateur Gemini dans nos pays et langues pris en charge auront accès à la meilleure famille de modèles d’IA de Google. Pour mieux refléter cet engagement, nous avons renommé Bard en Gemini ».

Ce changement de nom qui devrait intervenir le 8 février, s’accompagne de nouveautés. Si à l’heure actuelle, il est possible d’avoir accès à une version gratuite de l’IA générative de Google, une version payante, plus puissante, sera mise à disposition des internautes. Baptisée Gemini Advanced, cet outil inspiré de ChatGPT Plus bénéficiera de la version Ultra 1.0 du modèle Gemini, la plus avancée proposée par le groupe. Selon Google, cette version de Gemini sera meilleure « pour accomplir des tâches très complexes telles que le codage, le raisonnement logique, le suivi d’instructions nuancées et la collaboration créative ».

Le prix de cet outil n’a pas été divulgué, mais sera disponible dans 150 pays. Il sera optimisé pour une utilisation en anglais, mais pourra répondre à des requêtes dans d’autres langues, celles pour lesquelles Gemini fonctionne déjà. Google va également profiter de cette mise à jour pour annoncer l’arrivée prochaine d’une application Gemini pour Android et iOS. Dans un premier temps, elle sera proposée en anglais, en japonais et en coréen, focalisant sa disponibilité en Amérique du Nord, en Corée du Sud et au Japon. Pour l’heure, les pays européens n’auront pas accès à cette application.

Elle permettra à toutes les personnes qui l’ont téléchargé, d’interagir avec un chatbot par le texte ou par la voix, directement depuis leur smartphone. Les utilisateurs pourront bénéficier de toutes les fonctionnalités de l’actuel Bard, à savoir planifier des évènements, prendre des notes, et lui poser toute sorte de questions.