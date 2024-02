Universal Music Group (UMG) a annoncé le retrait de ses morceaux sur TikTok dès le 31 janvier, pointant du doigt l’échec des négociations pour un nouveau contrat. Taylor Swift, Drake ou encore The Weeknd sont signés chez la maison de disques.

Universal fustige le comportement de TikTok

Selon Universal, TikTok a eu recours à des méthodes « intimidantes » et refuse de payer une « fraction » du tarif versé par les autres réseaux sociaux pour accéder à son catalogue musical. Les deux entreprises négociaient pour un nouveau contrat, permettant aux utilisateurs de l’application d’incorporer des extraits du catalogue musical d’UMG dans leurs vidéos. Leur précédent accord datait de 2021.

« La tactique de TikTok est évidente : utiliser le pouvoir de sa plateforme pour nuire à des artistes vulnérables et tenter de nous intimider pour nous faire accepter un mauvais accord qui sous-évalue la musique et qui défavorise les artistes et les auteurs-compositeurs ainsi que leurs fans », a dénoncé la maison de disques. Elle allègue également que l’application chinoise n’agit pas face à « la pluie d’enregistrements générés par l’intelligence artificielle (IA) ».

Pire, les outils de TikTok « permettent, promeuvent et encouragent la création musicale par l’IA », estime Universal. Les méthodes mises en place par le réseau social découlent d’une « démarche qui n’est rien d’autre que le parrainage du remplacement des artistes par l’IA », continue le groupe.

UMG s’est déjà montrée ferme face à la prolifération de musiques générées par l’intelligence artificielle, en sommant notamment les plateformes de streaming de protéger ses artistes de cette tendance émergente. Le groupe a finalement décidé de retirer son catalogue de TikTok. Il contrôle un tiers de la musique mondiale.

TikTok commence à retirer les morceaux

« Malgré la rhétorique et le discours mensonger d’Universal, le fait est qu’ils ont choisi de se détourner du soutien puissant d’une plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs et qui sert de véhicule de promotion et de découverte gratuit pour leurs talents », a asséné TikTok dans un communiqué. La plateforme a déjà commencé à retirer les morceaux d’UMG.

Les géants de l’industrie musicale gagnent des milliards de dollars par an grâce aux redevances versées par les services de streaming et les réseaux sociaux, à l’instar de Spotify, Apple ou Meta. Leurs contrats sont généralement renégociés tous les deux ans. TikTok compte pour 1 % des revenus totaux d’UMG.