L’agence chargée de l’octroi des licences de jeux vidéo en Chine, l’administration nationale de la Presse et des Publications chinoises (NPPA), a accordé 115 licences, vendredi 26 janvier. Aucun jeu vidéo n’avait été autorisé depuis neuf mois.

Une annonce encourageante pour l’industrie des jeux vidéo dont l’accord de nouvelles licences en Chine est donné avec parcimonie depuis quelques années. C’est la deuxième plus grande autorisation depuis la reprise de l’attribution des licences en 2022, le secteur ayant été touché par le fort durcissement de Pékin vis-à-vis de la tech à partir de 2020. La plus importante attribution de licence remonte à juillet en 2023, avec 135 licences attribuées. L’autre grande vague d’agréments remontait à juin 2023, avec 89 nouveaux jeux approuvés.

Une bonne nouvelle qui ne signifie pas que le secteur est laissé tranquille par le régulateur chinois. En décembre 2023, la Chine a annoncé limiter les achats intégrés dans les jeux en ligne afin de prévenir les comportements addictifs. Toutefois, l’annonce a ébranlé le secteur et a fait perdre plus de 73 milliards d’euros à Tencent et NetEase. Néanmoins, depuis janvier, ce fameux texte de loi n’est plus accessible sur le site des autorités, ce qui laisse présager un allégement, voire son abandon.

Le durcissement de la Chine face au secteur de la tech est venu avec une vigilance accrue du gouvernement sur l’addiction des plus jeunes aux écrans. Au-delà d’un contrôle important avec peu d’accords de nouvelles licences, le gouvernement chinois limite le temps des écrans à 3 heures par semaine pour les moins de 18 ans.

Malgré tout, la Chine a une belle part du marché du jeu vidéo qui représentait 35,5 milliards d’euros en 2023, selon les chiffres de Pékin repris par Les Echos. Toutefois, cela ne semble pas suffisant pour faire tenir aux éditeurs chinois la cadence. Lundi 22 janvier, Tencent a annoncé la suppression de 530 emplois, soit une baisse de 11 % de ses effectifs. Par ailleurs, ByteDance, le propriétaire de TikTok, souhaite se séparer de sa filiale de jeux vidéo Nuverse.