STMicroelectronics, le géant franco-italien des semi-conducteurs, a présenté le 10 janvier, sa nouvelle organisation axée sur deux groupes produits, au lieu de trois auparavant. Cette restructuration a pour but de « renforcer l’innovation et l’efficacité en matière de développement de produits, de délais de mise sur le marché et d’orientation clients par marché final » .

On chamboule tout au sein de STMicroelectronics

Comme l’a précisé dans un communiqué Jean-Marc Chéry, président du Directoire et directeur général de STMicroelectronics, les modifications prochainement apportées constitueront « une étape importante dans le développement de notre stratégie établie, alignée avec notre proposition de valeur auprès de toutes nos parties prenantes et avec les ambitions business et financières que nous avons fixées en 2022 ». Le groupe produits qui pâtira de cette restructuration est celui des produits automobiles et discrets qui était dirigé par Marco Monti depuis 2012. Ce dernier quittera la société le 5 février prochain, date d’entrée en vigueur de la nouvelle organisation.

Le premier des deux groupes produits conservés, baptisé MDRF, sera composé de deux segments reportables. L’un concernera tous les microcontrôleurs, y compris ceux à destination du secteur automobile et les circuits intégrés numériques proposés par l’entreprise. L’autre regroupera les circuits intégrés numériques, dont ceux d’infodivertissement, mais aussi les modules RF. Cette entité sera dirigée, comme depuis le 1er janvier 2022, par Marco Cassis, président et membre du comité exécutif de la société.

Le second groupe produits gardé par STMicroelectronics, surnommé MEMS, contiendra également deux segments reportables. Les produits analogiques, les capteurs et les microsystèmes micro-électromécaniques (MEMS) seront regroupés d’une part, tandis que les produits discrets et de puissance seront rassemblés dans un deuxième segment. Le groupe sera dirigé par Rémi El-Ouazzane, également président, membre du comité exécutif, et à la tête de MEMS depuis le 1er janvier 2022.

Parallèlement à cela, STMicroelectronics proposera des solutions systèmes basées sur le portefeuille de produits et de technologies qu’elle a mis au point. La branche Ventes & Marketing dirigée par Jérôme Roux, président et membre du comité exécutif, s’occupera de la proposer aux clients de l’entreprise. Les marchés finaux concernés par ces solutions sont ceux de l’automobile, de l’énergie et de la puissance pour l’industriel, de l’automatisation industrielle regroupant l’internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA), et enfin, l’électronique personnelle, les équipements de communications et les périphériques informatiques.