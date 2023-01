STMicroelectronics, le géant franco-italien de la production de semi-conducteurs, a publié, le 26 janvier, ses résultats pour le dernier trimestre de 2022 et son bilan pour l’année entière. Le fabricant de puces présente une bonne santé financière, par rapport à 2021, marquée par un quatrième trimestre supérieur à leurs prévisions.

Des résultats dans le vert pour STMicroelectronics

Lors de son exercice financier 2022, STMicroelectronics a enregistré un chiffre d’affaires de 16,1 milliards de dollars. C’est environ 26 % de plus que les 12,7 milliards de dollars récoltés en 2021. L’entreprise basée à Genève est parvenue à doubler son bénéfice net, passant de 2 milliards de dollars en 2021 à presque 4 milliards de dollars en 2022.

Jean-Marc Chéry, président-directeur général de la société, explique (PDF) ces résultats par « une forte demande dans les secteurs automobile et industriel ». Sur l’année, les ventes des produits « automobile et discret », des « analogiques, les MEMS et les capteurs » et des « microcontrôleurs et des circuits intégrés numériques » ont rapporté respectivement 5,9 milliards de dollars, 4,9 milliards de dollars et 5,2 milliards de dollars.

Pour 2023, le patron du groupe prévoit « d’utiliser 4 milliards de dollars pour les dépenses d'investissement de capital, principalement pour augmenter les moyens de fabrication de carbure de silicium, y compris notre initiative dans le domaine des substrats ». Il ajoute que « sur la base de la forte demande de nos clients et de l’augmentation de notre capacité de fabrication, nous allons suivre un plan d’action prévoyant un chiffre d’affaires compris entre 16,8 et 17,8 milliards de dollars pour l’exercice 2023 ».

Afin d’y parvenir, STMicroelectronics prépare la construction d’une usine en Italie pour la production de substrats épitaxiés en carbure de silicium. Ces derniers sont des composants qui servent à construire des semi-conducteurs essentiels pour les secteurs de l’automobile, du médical ou de la communication.