Dans un monde où les nouvelles technologies occupent une place de plus en plus importante, maîtriser l’innovation est une question de survie pour les entreprises et les dirigeants ont un rôle crucial à jouer dans cette transition. L’innovation technologique est aujourd’hui un pilier fondamental qui permet à la fois d’actionner des leviers de compétitivité et d’ouvrir de nouveaux espaces stratégiques. En 2024, les dirigeants doivent jouer un rôle moteur auprès de leurs équipes.

Découvrez comment maîtriser l’innovation technologique en participant à ce webinar organisé par l’École Polytechnique Executive Education

Pour y voir plus clair, l’École Polytechnique Executive Education propose justement un webinar le 2 février à 11h30. L’occasion de découvrir un nouveau programme intitulé « Innovation Technologique pour Dirigeants ».

Inscrivez-vous gratuitement au live pour écouter Bruno Martinaud, Professeur d’Entrepreneuriat au département Management de l’Innovation et Entrepreneuriat de l’École polytechnique ainsi que Fabien Gélédan, Directeur thématique « Transformation et Innovation » de l’École Polytechnique Executive Education.

Le rôle clé du dirigeant dans la transformation digitale de son entreprise

Si vous souhaitez mettre en place une stratégie intégrant l’innovation technologique et maîtriser les grandes étapes d’un projet comme celui-ci, alors vous devez absolument vous inscrire . En participant à ce live, vous découvrirez ce programme plus en détail : approche pédagogique, modalités de candidature et de financement, etc. Vous aurez notamment un aperçu du contenu des 3 modules dispensés intitulés : Innovation et Stratégie, Leadership et Innovation Technologique et Piloter l’innovation technologique.

Le digital occupe une place de plus en plus importante dans nos vies. Et c’est encore plus vrai en entreprise : marketing digital, data, objets connectés, intelligence artificielle, métavers, etc. La transformation numérique des entreprises n’est plus une option, mais une nécessité. Encore faut-il maîtriser l’ensemble des enjeux et des leviers technologiques, stratégiques et éthiques. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant ou directeur/responsable innovation, ce webinar devrait vous intéresser.

Avec son programme inédit « Innovation Technologique pour Dirigeants », l’École Polytechnique Executive Education veut permettre aux managers d’insuffler une dynamique de changement. C’est en vous formant régulièrement que vous pourrez rester à la page des dernières technologies et comprendre comment les implémenter au sein de votre entreprise. Un programme court d’Executive Education comme celui-ci est donc idéal. À vos agendas : cette année il aura lieu du 13 mai au 19 juin 2024.