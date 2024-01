Cet épisode est disponible sur Spotify – Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Acast.

En 2023, le nombre de réseaux sociaux a encore augmenté, notamment avec l’arrivée de Threads. Ainsi, cette multiplication amène les internautes à être présents en moyenne sur 7,2 réseaux sociaux par mois, selon Hootsuite. Véritables reflets de la société, lieux de sociabilité, de divertissement mais aussi de commerce, ces plateformes deviennent, d’année en année, plus vitales que jamais pour les marques. En ce début d’année 2024, pour toucher leur cible, elles se voient dans l’obligation d’anticiper les attentes des consommateurs sur les réseaux sociaux. Il semble tout aussi important de connaître les nouvelles technologies et pratiques à explorer. Dans cette optique, Siècle Digital a décidé de se pencher sur les tendances social media de 2024, avec Jonathan Noble, cofondateur et CEO de Swello.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’IA, la tendance social media 2024 ?

Le social media est un monde en pleine ébullition, devant faire face à nombre de mutations. La première d’entre elles étant l’étau réglementaire qui se resserre. « Il y a plusieurs tendances. L’application rigoureuse des lois européennes et françaises en est une […] Toutes ces lois, comme le RGPD, c’est plutôt une bonne chose », confirme Jonathan Noble. Les pratiques et les règles sur les réseaux sociaux ont connu de profonds bouleversements réglementaires en 2023. Cette nouvelle année sera placée sous le signe de la continuité, celle de l’application de ces lois, de l’adaptation des marques. Ces dernières années, elles ont aussi compris une chose : sur les réseaux sociaux, les consommateurs cherchent du divertissement. Afin de toucher leurs cibles, il est impératif pour les entreprises de maîtriser les rouages et les codes de ces plateformes.

En 2023, une technologie a particulièrement aidé à cela : l’intelligence artificielle. Cette utilisation croissante de l’IA devrait continuer en 2024. « C’est déjà une tendance et ça le sera encore », estime le jeune CEO. « Oui l’intelligence artificielle nous aide en tant que communicant, à avoir plus d’idées, à créer du contenu comme du texte, des sons, de l’image », explique-t-il. De plus en plus de contenus seront réalisés via des IA. Selon Hootsuite, le nombre d’organisations qui prévoient d’utiliser l’IA pour modifier des images en 2024 devrait augmenter de 260 %. Cependant, dans le même temps, 62 % des utilisateurs feraient moins confiance aux contenus générés par IA et seraient moins engagés, signe de la méfiance à l’égard de cette technologie.

Pour le cofondateur de Swello, « il faut trouver le juste milieu. Mais ça donne l’opportunité à des marques qui n’ont pas les moyens de faire des grosses productions, d’avoir du contenu de qualité ». Il existe encore bien d’autres tendances pour l’année à venir dans le social media. Notamment la réduction de la présence des marques à quelques plateformes uniquement, alors que le nombre de réseaux sociaux ne cesse de croître. « Faut-il être présent sur tous les réseaux ? Non. Il faut être là où il y a la cible. Il vaut mieux être bon sur certains réseaux ».