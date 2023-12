La Corée du Sud et les Pays-Bas ont un point commun, leurs entreprises les plus valorisées, Samsung et ASML, font partie intégrante de l’écosystème des semi-conducteurs. Le sujet s’est naturellement ...

La Corée du Sud et les Pays-Bas ont un point commun, leurs entreprises les plus valorisées, Samsung et ASML, font partie intégrante de l’écosystème des semi-conducteurs. Le sujet s’est naturellement imposé, cette semaine, comme le pivot de la première visite d’un chef d’État sud-coréen, Yoon Suk-yeol, aux Pays-Bas, depuis le début de leurs relations diplomatiques, au début des années 60.

La diplomatie du Silicium

C’est une anecdote rapportée par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap qui en dit long : dans l’avion le menant en Europe, lors d’une réunion sur la visite d’État, Yoon Suk-yeol a passé la moitié du temps à discuter semi-conducteurs. Le chef d’État ne s’en est pas caché lors d’un dîner partagé avec la communauté sud-coréenne d’Amsterdam, « Ce qui nous intéresse le plus à travers cette visite d’État, c’est le domaine des semi-conducteurs ». Cet intérêt est largement partagé par ses hôtes.

Dès le deuxième jour du déplacement, le président Yoon Suk-yeol et le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, ont quitté Amsterdam pour Veldhoven, siège d’ASML. La première entreprise Tech d’Europe fournit les meilleures machines de fabrication de semi-conducteurs du monde. La Corée du Sud est son deuxième marché le plus important, représentant 28,6 % de chiffre d’affaires en 2022, essentiellement via Samsung et SK Hynix. Les dirigeants des deux groupes coréens, Lee Jae-yong et Chey Tae-won, ont fait le voyage, avec quelques contrats à la clef.

Peter Wennink, PDG d’ASML pour encore quelques mois, s’est engagé avec Samsung pour un investissement d’environ 1 000 milliards de won (700 millions d’euros), en Corée. Les deux entreprises vont gérer un centre de recherche et développement sur la fabrication de semi-conducteurs de nouvelles générations. ASML a récemment annoncé la mise en production de ses machines de lithographie ultraviolette extrême nouvelle génération. Pour l’occasion, le président Yoon Suk-yeol a été le premier chef d’État à visiter les salles blanches où sont construites ces machines.

Un autre accord a été signé avec SK Hynix pour réduire la consommation énergétique du processus de fabrication de puces. Au niveau étatique la création d’une Korea-Netherlands Advanced Semiconductor Academy a été révélée. Les deux pays vont favoriser l’échange d’étudiants, 100 élèves coréens doivent inaugurer le programme. Par ailleurs, ASML construit déjà une nouvelle chaîne d’assemblage en Corée du Sud.

En 2022, La Haye et Séoul ont signé un partenariat basé sur leurs intérêts communs de nations commerciales, de tailles moyennes, respectueuses des règles internationales. Les semi-conducteurs y étaient déjà explicitement mentionnés. Le président Yoon Suk-yeol a fait de ce voyage inédit l’occasion de sceller, renforcer une « alliance des puces » avec les Pays-Bas.

L’amitié des deux pays, symbolisée par des échanges commerciaux qui n’ont jamais été aussi élevés, a été renforcée par les bouleversements rencontrés par la filière des semi-conducteurs. Les deux pays ont subi les tensions sino-américaines. Ils ont, chacun de leur côté, dû forcer leurs entreprises à modérer leurs affaires en Chine, sous la pression des États-Unis. Dans ce type de situation, se serrer les coudes ne fait pas de mal.