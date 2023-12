La fin de l’année approche à grands pas. Avant de dire au revoir à 2023, Qualifio vous réserve un joli cadeau : le Qualifio Quizmas Quest. Du 11 au 19 décembre, la plateforme de collecte de données et de marketing interactif vous proposera tous les jours des quiz pour vous plonger dans l’ambiance de Noël, ainsi que des jeux amusants pour découvrir un peu plus le groupe QNTM, dont elle fait partie. C’est l’occasion rêvée de gagner de jolies récompenses et d’en savoir plus sur les possibilités offertes par cet écosystème d’entreprises leaders dans les secteurs de l’AdTech et du Martech !

Des quiz pour se plonger dans l’ambiance de Noël

Chaque jour, Qualifio vous propose un nouveau quiz en lien avec cette fête pleine d’histoire qu’est Noël. Vous pourrez tester vos connaissances dans cinq catégories différentes : TV & cinéma, musique, nourriture & boissons, histoire et culture générale. Vous l’aurez compris, c’est un véritable tour d’horizon de cette précieuse fête de fin d’année qui est prévu. À chaque fois, une série de questions vous sera posée, auxquelles vous devrez répondre dans un délai imparti. Un véritable Trivial Pursuit, made in Qualifio !

Vous gagnerez des QualiCoins si vous répondez avec succès aux différentes questions posées lors des quiz. Pour en obtenir un peu plus, la plateforme vous proposera sept jeux bonus. Ces derniers vous permettront de découvrir de manière ludique l’univers du groupe QNTM, que Qualifio a rejoint en mai dernier. Il regroupe plusieurs entreprises qui excellent dans les technologies du marketing digital, de la publicité et de la data. Actito, Ibexa et Raptor sont quelques-unes des nombreuses pépites composant son écosystème. Les sept jeux vous aideront à en savoir plus sur le travail et les opportunités qu’offre chacune d’entre elles de façon amusante.

Les points gagnés tout au long du Qualio Quizmas Quest vous permettront de réclamer la récompense de votre choix parmi une belle sélection de prix :

Une carte-cadeaux de 50 euros pour assouvir vos pulsions de shopping ;

De savoureuses bières belges ;

De délicieux chocolats Marcolini,

Une superbe machine à café ;

Une jolie montre Garmin ;

Et bien plus encore !

Autant dire qu’il s’agit de beaux cadeaux qui vous motiveront à répondre à chacun des tests de Qualifio !

Un excellent moyen de découvrir toute la magie de Qualifio

Le Qualifio Quizmas Quest, c’est aussi l’occasion idéale de découvrir l’éventail de possibilités offertes par Qualifio. En effet, pour mettre en place ce programme, la plateforme s’est appuyée sur ses propres fonctionnalités. Parmi elles, les formats de campagnes interactives qui se cachent derrière chaque case du jeux : puzzle, jeu du catcher, concours, chrono quiz… Un processus ludique et pratique pour collecter des données pertinentes sur les utilisateurs.

Ensuite, l’interface membre a également été mise au point avec Qualifio. Une interface créée sur mesure grâce à différents widgets prêts à l’emploi (classement, niveaux, points, historique, etc.) pour récompenser ses prospects et clients. Le tout, en mettant toujours l’accent sur l’interaction et le relationnel.

Les différents quiz et jeux du Qualifio Quizmas Quest vous permettront de découvrir toutes les mécaniques de collecte de données et de fidélisation existantes, ainsi que de gagner de jolis cadeaux de Noël. Que vous soyez un utilisateur de la plateforme de Qualifio ou non, vous pouvez participer à ce challenge unique. Une simple inscription suffit. Le seul pré-requis est d’être résident de l’Union européenne.

Prêt à tester vos connaissances, à jouer et à gagner ? N’attendez pas et inscrivez-vous dès maintenant au programme gratuit de Qualifio !