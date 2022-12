Le froid s’installe, la neige commence à tomber et on n'a qu’une envie : être au chaud devant un bon film ou la dernière série en vogue. Problème : après avoir parcouru les différentes plateformes de streaming en long, en large et en travers, il est difficile de trouver un nouveau contenu intéressant. Et si vous utilisiez un VPN ? Il permet d’accéder aux catalogues disponibles dans d’autres zones géographiques, mais également de naviguer en toute sécurité sur le web.

Pour les fêtes de fin d’année, PureVPN vous propose justement d’accéder à cette technologie à moindre coût. En plus d’une promotion de 89 % sur le plan de cinq ans, faisant tomber le VPN à 1,16 euro par mois, profitez de 10 % de réduction supplémentaire grâce au code Noel10 ! L’offre chute alors à 63 euros, soit 1,05 euro par mois. Autant dire que c’est un beau cadeau de Noël !

Un large choix de contenus à visionner durant les fêtes

PureVPN permet de se localiser dans sept régions géographiques différentes : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon. Une fois votre localisation changée, vous accédez à un large choix de films et de séries sur les plateformes les plus populaires, à savoir Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, HBO Max ou encore BBC iPlayer. Paramount Plus vous sera également accessible et, ça tombe bien, car Top Gun: Maverick, sorti en salle cette année, y est déjà disponible ! C’est l’occasion de le visionner en famille au coin du feu.

Dans la même catégorie Meta Connectivity va fermer : Mark Zuckerberg abandonne ses projets les uns après les autres

Vous l’aurez compris, PureVPN vous permet de regarder de nombreux contenus pas encore accessibles en France. Grâce à cette offre flash, vous pourrez découvrir Matilda : La Comédie Musicale avec l’actrice oscarisée Emma Thompson ou encore la nouvelle saison de I Hate Suzie. À la recherche d'un film avec un casting hollywoodien ? Alors Glass Onion: A Knives Out Mystery sera fait pour vous !

Comédies, thrillers, action… Autant dire que vous aurez de quoi faire. Qu’importe le contenu que vous choisissez, vous pourrez le visionner sur le support qui vous convient le mieux grâce à l’application PureVPN. Elle est compatible avec Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Elle est aussi disponible sur Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Xbox et PlayStation si vous souhaitez regarder votre film sur votre télé.

Des fonctionnalités pour naviguer en toute sécurité sur le web

Outre la possibilité de regarder des contenus non disponibles en France en toute légalité, PureVPN propose aussi des fonctionnalités avancées et sécurisantes. Parmi celles-ci :

Plus de 6 500 serveurs dans 78 pays ;

10 multi-identifiants ;

Protocole de tunnel Wireguard ;

Une protection contre les fuites IP ;

Le split tunneling ;

Pas de log de données (certifié par KPMG, l’un des groupes d’audit des “Quatre Grands”) ;

Des améliorations continues sur ses applications ;

Plusieurs protocoles de sécurité ;

Un total anonymat en ligne ;

Un service client disponible en continu via le chat.

Il est aussi important de préciser que tous les serveurs du réseau de PureVPN prennent en charge une vitesse de connexion 10 Gbit, assurant ainsi une connexion ultra-rapide.

Autant dire que le VPN dispose de tout le nécessaire pour que vous puissiez regarder vos films et séries préférés en toute tranquillité. Profitez dès maintenant de toutes ses fonctionnalités grâce à l’offre temporaire de Noël !