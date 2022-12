En bourse, une hausse des actions est généralement observée lors des derniers jours de l’année. Cette tendance, connue sous le nom de rallye boursier de Noël, implique des gains plus fréquents que la moyenne. Il s’agit donc d’un beau cadeau pour les traders. Toutefois, le Père Noël ne passe pas toujours sur les grandes places financières. En cas de rallye boursier de fin d’année, il existe plusieurs alternatives pour en profiter.

Quel est l’état des marchés financiers en cette fin d’année ?

En raison d’une période d’instabilité économique et boursière, les traders sont nombreux à se demander si le rallye boursier de Noël aura bien lieu. À première vue, quelques indices laissent penser que ce sera le cas. Le CAC 40 a signé une performance épatante sur les mois d’octobre et novembre, avec un gain cumulé de 16 %.

De l’autre côté de l’Atlantique, les statistiques des rendements saisonniers démontrent que le mois de novembre a été l’un des plus favorables pour le S&P 500, juste après le mois d’avril. Sur les quarante-cinq dernières années, l’indice a gagné en moyenne 2 % sur la période de novembre.

Lorsqu’on s’intéresse plus précisément à la période du rallye boursier de Noël, qui englobe les cinq derniers jours de bourse de l’année civile et les deux premiers de la nouvelle année, la tendance est généralement positive. Sur les deux dernières décennies, le S&P 500 a augmenté de 0,7 % par an, en moyenne, au cours de ces sept jours de bourse, selon les données de FactSet. Autant dire qu’il n’en fallait pas plus pour donner aux investisseurs l’espoir d’un possible rallye boursier de Noël pour 2022.

Bien que ces statistiques soient rassurantes, elles ne garantissent pas pour autant que les marchés boursiers performeront positivement au mois de décembre. Pour cette raison, les analystes financiers sont nombreux à utiliser des indicateurs, permettant d’avoir une vision plus claire de l’état de santé financier d’un pays.

Il peut par exemple s’agir des ventes au détail lors d’événements comme le Black Friday. Aux États-Unis, les ventes ont dépassé les 9 milliards de dollars, contre 6,6 milliards en 2021. Bien que l’événement soit surtout populaire au pays de l’Oncle Sam, cela pourrait être bon signe pour la période de Noël. En effet, malgré l’inflation, les dépenses en période festive restent importantes dans de nombreux foyers.

Comment trader un rallye boursier de Noël ?

En cas de rallye boursier de Noël, il existe plusieurs solutions pour multiplier ses bénéfices. Un trader peut se concentrer sur les indicateurs économiques disponibles en cette fin d’année afin de se positionner sur des devises ou des indices boursiers. L’objectif est de tirer le meilleur parti des fluctuations du rallye.

Toutefois, il est aussi possible de profiter des hausses observées sur les marchés financiers pour se procurer des actions. Freedom24 permet d’en acheter au prix d’une introduction en bourse (IPO). Il s’agit de la seule société de courtage basée dans l’Union Européenne à être cotée au Nasdaq, l’important marché d’actions américain.

Depuis sa plateforme de trading en ligne, Freedom24, vous accédez à une grande quantité d’instruments de négociation comme des actions, des ETF (Exchange Traded Fund ou fonds de placement) ou encore des options sur les plus grandes bourses internationales. L’entreprise propose un prix défiant toute concurrence pour les options sur les actions américaines : seulement 0,65 $ par contrat.

Tout se fait de manière totalement sécurisée. La société opère selon les règles de MiFID II, une directive concernant les marchés financiers qui assurent un niveau élevé de protection des investisseurs. Elle est par ailleurs réglementée par trois grands régulateurs : la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities and Exchange Commission américaine (SEC) et l’Autorité fédérale de supervision financière allemande (BaFin).

Autant dire que vous pouvez investir en toute confiance. Autre élément rassurant, depuis 2017, les idées d’investissements recommandées par les analystes de Freedom24 ont permis d’obtenir un rendement moyen de 21,2 %.

L’avantage, c’est que les commissions sont de 0 % durant les trente premiers jours d’utilisation de la plateforme Freedom24. C’est une bonne occasion pour vous lancer dans le trading. Bien entendu, les experts de Freedom24 pourront vous guider si nécessaire.

Avant de vous lancer, n’oubliez pas que les investissements en valeurs mobilières et autres instruments financiers impliquent toujours un risque. L'achat d'actions au prix d'introduction en bourse peut impliquer des restrictions supplémentaires. Les prévisions ou les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs.