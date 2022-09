Comme chaque année, les consommateurs attendent avec impatience les promotions du Black Friday et de Noël pour faire des bonnes affaires. Pour les e-commerçants, ces deux événements sont une réelle opportunité d’augmenter le trafic et les ventes de leur boutique en ligne. Atteindre cet objectif requiert toutefois une bonne préparation en amont.

Pour vous accompagner, Payplug, solution de paiement française, vous propose gratuitement un guide bien fourni. Celui-ci se compose de conseils rapides à mettre en place, de témoignages de marchands et de checklists à suivre pour réussir à booster vos ventes pendant cette période de fin d’année.

Dans la même catégorie Quel bilan pour l’économie des créateurs depuis 2020 ?

S’assurer que son site supportera le pic de trafic

Dès le mois d’octobre, les e-commerçants doivent se pencher sur la planification et l’organisation des semaines à venir.

Des éléments techniques doivent être passés en revue, dont la capacité du site à gérer de gros volumes de trafic. En effet, voir son nombre de visites tripler est une bonne chose, à condition que la boutique en ligne supporte l’épreuve. Dans le cas contraire, les chargements des pages sont longs et les visiteurs s’agacent, ce qui impacte fortement le taux de conversion.

Pour éviter cela, la première étape est de vérifier auprès de son hébergeur que le site est en mesure de supporter d’importants pics de trafic. II est possible d’opter temporairement pour une solution d'hébergement plus performante si nécessaire.

Payplug conseille également de tester plusieurs fois son site e-commerce pour détecter les éventuels problèmes de navigation. De la même manière qu’un nouveau client, il faut parcourir les produits, les modes de livraisons et les différentes options de paiement.

Le faire essayer à des proches ou d’autres collaborateurs s’avère aussi utile pour se rendre compte de certaines erreurs, comme un call-to-action trop peu visible ou des informations mal placées. Les contenus inutiles et trop lourds doivent être supprimés, car ils peuvent impacter les performances d’un site e-commerce.

En vous procurant ce guide, vous découvrirez les deux autres étapes à suivre pour bien vous organiser tout au long du mois d’octobre. Vous pourrez vous appuyer sur les conseils d’experts pour y parvenir.

Promotions : bien préparer sa boutique

Afin de tirer profit des deux temps forts de fin d’année, il faut bien préparer sa boutique. Le planning des promotions doit être fait en amont avec un fichier Excel à l’appui. Celui-ci sera primordial pour avoir une vue d’ensemble des réductions prévues, des slogans et de la durée des promotions. Les illustrations sont, elles aussi, à anticiper. Elles doivent être déclinées en plusieurs formats et s’adapter autant au desktop qu’au mobile.

Les animations commerciales qui seront proposées nécessitent, elles aussi, d’être définies assez tôt. Le but étant d’attirer et de convertir le visiteur. Il est possible de proposer les frais de livraisons offerts, des ventes flash, des remises à partir d’un certain montant d’achat ou encore du déstockage.

Toutes ces informations sont à afficher sur la page d’accueil du site, mais aussi sur des landing pages conçues spécialement pour l’événement. Elles sont fondamentales pour centraliser toutes les informations et promotions du Black Friday et de Noël. Il faut aussi les optimiser afin d’améliorer leur positionnement sur les moteurs de recherche.

Ce ne sont que deux des précieux conseils offerts par Payplug. Le téléchargement de ce guide vous permettra de savoir en détail comment :

fluidifier le parcours d’achat jusqu’au moment du paiement ;

organiser vos promotions du Black Friday en accord avec la législation ;

rythmer votre animation commerciale avec des techniques clés ;

offrir un service client efficace ;

dynamiser vos ventes grâce aux réseaux sociaux ;

contrer l’abandon de panier.

Les checklists résumant les tâches principales à réaliser en octobre, en novembre et en décembre sont des points d’appui essentiels pour aborder avec confiance cette période de fin d’année. Pour commencer à préparer votre site e-commerce pour le jour J, téléchargez dès maintenant le guide de Payplug.