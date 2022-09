Les derniers mois de l’année sont de véritables opportunités de multiplier son nombre de ventes et de booster son trafic en ligne et en magasin. Pour y parvenir, il est impératif de mettre en place une stratégie puissante avant, pendant et après ces événements.

Celle-ci doit permettre d’acquérir de nouveaux clients et de fidéliser la clientèle déjà séduite.

Pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté, Criteo, le spécialiste du commerce media, vous offre un guide avec l’essentiel pour réussir. Il divise le quatrième trimestre 2022 en trois grandes phases, avec les audiences à cibler, les formats d’annonces à utiliser et les messages à mettre en avant.

Se préparer en amont du Black Friday et du Cyber Monday

La fin d’année est une période intense. Pour en tirer le meilleur parti, les marketers et les commerçants doivent impérativement se préparer plusieurs semaines avant le Black Friday et le Cyber Monday. Dans son guide, Criteo vous dévoile les audiences à cibler pour encourager les ventes et faire fructifier votre activité.

Parmi celles-ci, les audiences de prospection, c’est-à-dire les clients qui s’intéressent à votre marque et qui ont clairement l’intention d’acheter vos produits. Les audiences retailer, qui consiste à cibler des acheteurs sur les sites des retailers en utilisant les données first-party, ne sont pas à négliger non plus. En vous procurant ce guide, vous connaîtrez toutes les audiences pertinentes à cibler en amont des fêtes de fin d’année.

Une question s’impose toutefois : quels sont les formats publicitaires à adopter pour captiver l’attention des consommateurs plusieurs semaines avant le Black Friday ? Les experts de Criteo recommandent d’opter pour plusieurs annonces : vidéos, rich media, publicités contextuelles ainsi que les annonces display retail media. Ces dernières vous permettront de communiquer efficacement autour des promotions à venir et de générer des inscrits à votre newsletter. Les clients seront alors alertés en cas d’offres spéciales. De votre côté, vous pourrez utiliser les nombreuses données first-party pour concevoir des futures stratégies commerciales pertinentes et personnalisées.

Criteo vous délivre une large palette de conseils pour vous préparer à l’approche du Black Friday et du Cyber Monday. Pour n’en manquer aucun, il suffit de télécharger le guide.

Après le Black Friday et les fêtes de fin d’année

Bien entendu, il faut poursuivre les efforts réalisés après le Black Friday et jusqu’à la fin des fêtes. Outre les audiences ciblées lors de la période promotionnelle, il faut aussi viser les acheteurs de dernières minutes qui ne peuvent plus commander à temps. Le plus judicieux est de mettre son service de click and collect en avant, qui permettra aux shoppers de se procurer leurs produits et cadeaux avant le jour J.

Côté formats publicitaires, il est cette fois-ci préférable d’opter pour des annonces display interactives, des produits sponsorisés et des publicités avec compte à rebours. Le but est de créer un sentiment d’urgence qui incitera les consommateurs à acheter vos articles. Pour vous aider à faire cela, Criteo vous offre de multiples exemples. Il est par exemple efficient d’afficher un décompte avant le dernier délai pour recevoir ses cadeaux à temps pour le début des festivités. L’ebook vous donnera de nombreuses idées desquelles vous inspirer jusqu’à la fin des fêtes, mais aussi après celles-ci.

Le guide de Criteo s’avère indispensable pour affiner ses stratégies avant, pendant et après la fin d’année. Pour réussir à booster vos ventes durant cette forte période d’achat, téléchargez-le gratuitement.