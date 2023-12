Qui dit nouvelle semaine dit nouvelles wbeconférences ! Nous vous en avons sélectionné cinq qui vous aideront à préparer vos stratégies pour 2024, mais aussi à développer de nouvelles compétences aujourd’hui indispensables. E-commerce, marketing, codage… Une large palette de thématiques est abordée. Découvrez les cinq webinars à ne surtout pas manquer cette semaine.

Un webinar pour découvrir 5 stratégies publicitaires pour booster votre croissance multicanale

Qui ? Channable

Quand ? Le 12/12/2023

À quelle heure ? À 15h

Sujet : Channable vous partagera 5 tactiques d’e-commerce éprouvées pour finir 2023 en beauté et démarrer correctement 2024. L’expert vous expliquera comment séduire plus de clients, booster vos ventes et augmenter votre taux de conversion.

Un événement en ligne pour maîtriser les bases du code

Qui ? Ironhack

Quand ? Le 12/12/2023

À quelle heure ? À 19h

Sujet : À travers cet atelier d’initiation au code, découvrez les bases d’HTML et CSS et créez votre propre portfolio avec des experts du développement web !

Une webconférence pour booster rapidement votre employabilité dans le marketing digital

Qui ? EFAP

Quand ? Le 13/12/2023

À quelle heure ? À 12h30

Sujet : Découvrez comment maîtriser la communication et le marketing digital pour réussir votre projet professionnel et booster votre employabilité avec l’EFAP. Les intervenants et alumni vous présenteront le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l’école, à intégrer en rentrée décalée dès mars 2024.

Un webinaire pour piloter efficacement vos campagnes marketing dans un monde sans cookies tiers

Qui ? Commanders Act

Quand ? Le 14/12/2023

À quelle heure ? 10h30

Sujet : Commanders Act vous aidera à vous préparer à la fin des cookies tiers. Données qui vont disparaître, nouvelles data sur lesquelles vous appuyer, cas pratiques… Un programme complet est prévu pour vous aider à piloter vos campagnes marketing comme un pro.

Un webinar pour activer et réengager les utilisateurs de votre application mobile

Qui ? Ad4Screen

Quand ? Le 14/12/2023

À quelle heure ? À 13h

Sujet : L’expert d’Ad4Screen vous emmènera de l’app retargeting, une stratégie éprouvée pour activer, réengager et fidéliser vos utilisateurs. Objectif : booster le retour sur investissement de votre app en 2024 !

