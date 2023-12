Dans une lettre envoyée au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, le sénateur démocrate Ron Wyden averti que plusieurs gouvernements à travers le monde espionnent leurs citoyens avec l’aide de ...

Dans une lettre envoyée au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, le sénateur démocrate Ron Wyden averti que plusieurs gouvernements à travers le monde espionnent leurs citoyens avec l’aide de Google et Apple. Ils obligeraient les deux géants de la tech à leur remettre les enregistrements de notifications push reçues par les utilisateurs de smartphones.

Le sénateur américain demande plus de transparence de la part de Google et Apple

De nos jours, la grande majorité des applications utilisent les notifications push, de petites alertes qui apparaissent en haut d’un smartphone, apportant une information ou proposant une offre ou un service à son utilisateur. La plupart de ces alertes transitent par les serveurs de Google et d’Apple puisque ces deux groupes sont à l’origine des deux systèmes d’exploitation les plus utilisés sur smartphone, à savoir Android et iOS. À cet égard, les deux géants technologiques disposent des informations sur la façon dont les individus utilisent leurs applications.

Grâce à ces enregistrements, les gouvernements peuvent savoir quand une notification a été reçue, quelle application l’a envoyée, quel numéro de téléphone l’a reçue, et même quel texte a été émis au destinataire. Des informations très précises, plaçant les deux entreprises « dans une position unique pour faciliter la surveillance gouvernementale des utilisateurs afin de savoir comment ils utilisent certaines applications ».

Comme l’indique Ron Wyden dans sa lettre ouverte, « les gouvernements peuvent tout à fait forcer Apple et Google à remettre ces dossiers, tout comme ils peuvent être obligés de partager toute autre information dont ils disposent concernant leurs utilisateurs ». Le sénateur n’a pas précisé quels gouvernements étaient impliqués. Selon les informations obtenues par Reuters, il s’agirait de pays démocratiques, alliés aux États-Unis. Pour l’heure, rien n’oblige les deux groupes à préciser aux autorités américaines, ni au grand public, s’ils ont reçu une telle demande de la part d’un gouvernement étranger. C’est ce que Ron Wyden aimerait changer.

« Apple et Google devraient être autorisés à être transparents sur les demandes légales qu’ils reçoivent, en particulier de la part de gouvernements étrangers, tout comme les entreprises informent régulièrement les utilisateurs d’autres types de demandes gouvernementales en lien avec les données, » souligne-t-il. Pour favoriser cette transparence, le sénateur a demandé au département de la justice américaine (DoJ) « d’abroger ou de modifier toute politique » qui entravait les discussions publiques autour de l’espionnage par notification push.

Dans un communiqué, Apple a répondu à la lettre de Wyden. « Cela nous donne l’ouverture dont nous avions besoin pour partager plus de détail sur la façon dont les gouvernements surveillaient les notifications push, » précise la firme de Cupertino. « Maintenant que cette méthode est devenue publique, nous mettrons à jour nos rapports de transparence pour détailler ce type de demandes, » assure Apple.

De son côté, Google a déclaré qu’il partageait les engagements de Ron Wyden à tenir les utilisateurs informés de ces demandes. « Nous avons été la première grande entreprise à publier un rapport public sur la transparence partageant le nombre et les types de demandes gouvernementales concernant les données des utilisateurs que nous recevons, y compris les demandes évoquées par le sénateur Wyden, » conclut la firme de Mountain View.