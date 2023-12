La fin d’année pointe déjà le bout de son nez. Pour les entreprises, il s’agit d’un moment particulièrement décisif : il faut intensifier ses efforts pour finir l’année sur une bonne note, tout en préparant les stratégies qui rythmeront 2024. Les webinars sont des contenus particulièrement utiles pour y arriver. Cette semaine, nous vous en proposons sept sur des thématiques variées : efficacité marketing, exploitation de Pinterest, usage de l’intelligence artificielle…

Un webinar pour devenir le stratège de la transformation numérique de votre organisation

Qui ? Ecole Polytechnique Executive Education

Quand ? Le 04/12/2023

À quelle heure ? À 13h

Sujet : L’Ecole Polytechnique Executive Education vous aidera à acquérir les compétences nécessaires pour mettre au point une stratégie de transformation digitale réussie dans votre entreprise.

Une webconférence pour déployer avec succès un projet de formation

Qui ? 360Learning et TNP Consultants

Quand ? Le 05/12/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : À travers le cas concret du cabinet TNP Consultants, découvrez comment tirer profit du savoir interne de vos collaborateurs pour faire grandir votre entreprise. Ce webinar s’avère utile autant aux sociétés qui cherchent à déployer avec succès un projet de formation en interne que pour des clients externes.

Un webinaire pour booster l’efficacité de vos équipes marketing

Qui ? Ibexa

Quand ? Le 06/12/2023

À quelle heure ? À 9h30

Sujet : Accroître sa productivité est indispensable pour générer plus de revenus. Ibexa vous dévoilera les bonnes pratiques à adopter et les outils indispensables pour optimiser le travail quotidien de vos équipes marketing et les amener au sommet.

Un événement en ligne pour découvrir toutes les opportunités que réserve Pinterest

Qui ? Agorapulse

Quand ? Le 07/12/2023

À quelle heure ? À 9h30

Sujet : Pinterest regorge d’opportunités encore trop peu exploitées. Agorapulse et ses partenaires vous emmèneront à la découverte de chacune d’entre elles lors de cette webconférence et des autres webinars de Pinterest Summit. Découvrez comment doper vos conversions grâce à ce puissant réseau social.

Un webinar pour booster la productivité et la valeur des PMO et Project Managers

Qui ? Easis et Seedext

Quand ? Le 07/12/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : PMO ou Project Manager, découvrez comment l’intelligence artificielle peut vous aider à mener à bien tous vos projets tout en optimisant votre temps.

Une webconférence pour accroître les performances de vos campagnes Meta grâce à l’IA

Qui ? Kamp’n

Quand ? Le 07/12/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Kamp’n vous expliquera comment donner une nouvelle impulsion à vos campagnes d’acquisition Meta grâce à la puissance de l’intelligence artificielle.

Un événement en ligne pour favoriser l’accès aux documents digitaux dans votre société

Qui ? DocAxess

Quand ? Le 07/12/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Communiqués de presse, contrats, fiches de paie… L’accessibilité numérique est une obligation légale. Découvrez comment l’inclure au cœur de votre entreprise.

