Plusieurs groupes industriels et acteurs français du monde de la recherche en calcul numérique et intelligence artificielle ont rejoint une initiative menée par Eviden et le Grand Équipement National de Calcul Intensif (GENCI). Ensemble, ils ont développé CLUSSTER. Ce cloud 100 % français proposé, entre autres, par le spécialiste des supercalculateurs issu d’Atos, permettra à ses utilisateurs de répondre à leurs besoins en matière d’IA, de calcul haute performance (HPC) et de calcul quantique. Présenté mercredi, ce dispositif devrait voir le jour en 2024.

Eviden et GENCI associés depuis deux ans pour mettre au point un cloud 100 % français

CLUSSTER – pour cloud unifié souverain de service, de technologie et d’infrastructure – se présente sous la forme d’un modèle as-a-service. Il permettra d’accéder à un large portefeuille de services de calcul et de supercalculateurs, dans le but de démocratiser son usage pour la recherche. « La genèse de ce projet est issue d’un constat partagé avec GENCI. Il existe de plus en plus de possibilités d’accéder à des solutions en lien avec l’IA et le calcul haute performance, mais ils ne sont pas unifiés, » explique Hélène Bringer, Directrice Secteur Public, Défense & Santé d’Eviden, pour Siècle Digital.

Les deux partenaires ont sollicité Bpifrance et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de financer ce projet visant à proposer un cloud unifié, sécurisé et de confiance. Pour le consortium regroupant la fine fleur de la recherche publique française, CEA, le CNRS, l’Inria, et des acteurs privés comme ActiveEon et CS GROUP, CLUSSTER pourra être utilisé pour tout type de travaux. « Notre cloud est au service de toutes les communautés de recherche. De la recherche ouverte, aboutissant à la publication d’articles dans des revues scientifiques, à la recherche compétitive permettant de proposer des offres et services à but lucratif, » précise Philippe Lavocat, PDG de GENCI.

Pour ce cloud, GENCI met à disposition le supercalculateur le plus puissant de France. Baptisé Jean Zay, il peut traiter jusqu’à 28 millions de milliards d’opérations par seconde. La société dirigée par Philippe Lavocat va également se procurer une nouvelle machine d’ici l’été 2024 pour répondre à une demande qui devrait croître au fil des mois suivant le lancement du cloud. Pour soutenir ce projet, d’autres acteurs français comme le CNRS-IDRIS, l’Inria, OVHcloud et Qarnot mettront eux aussi à disposition leurs puissances de calcul.

CLUSSTER s’appuiera sur JARVICE XE HPC Enterprise Software, la solution logicielle d’Eviden proposant un ensemble d’outils de calcul haute performance et d’IA. Plusieurs services complémentaires et verticaux apportés par d’autres membres du consortium permettront d’effectuer des recherches dans des domaines précis : géospatial, climat, calcul de risques, rendus 3D, etc. D’autres, horizontaux, permettront par exemple de former des grands modèles de langage dans le but de répondre à un besoin de recherche. Enfin, des outils de mesures de consommation énergétiques permettront aux utilisateurs du cloud d’en savoir plus sur l’impact environnemental des opérations qu’ils réalisent.

Cap sur le calcul quantique avec CLUSSTER

Comme le précise Philippe Lavocat, « la proposition mixte public-privé portée par CLUSSTER voit le jour au moment où la demande connaît une très forte croissance. Son potentiel d’ouverture au quantique démontre d’ores et déjà un esprit d’anticipation de l’avenir ». Après s’être lancé le défi de démocratiser le calcul haute performance auprès de toutes les entités de recherche, privées ou publics, dans un but ouvert ou lucratif, l’ensemble des parties prenantes de l’initiative souhaitent prochainement démocratiser l’usage du calcul quantique.

GENCI s’active pour la mise en place d’une plateforme hybride permettant de basculer de l’HPC vers le quantique et vice-versa. Elle s’appuiera sur des émulateurs optiques, les ordinateurs quantiques conçus par la start-up Pasqal, qu’elle couplera avec le superordinateur Joliot Curie, pour ensuite proposer le calcul quantique via CLUSSTER. Le dirigeant de GENCI suggère également l’exploitation sur le long terme du supercalculateur Jules Verne, l’un des plus puissants d’Europe. Avec les performances de telles machines, le consortium espère attirer de nombreux acteurs publics et privés, mais aussi susciter l’intérêt des futurs talents.

GENCI cherche à assurer l’avenir en recrutant de plus en plus de personnes à des postes clés : support dans les centres, accompagnement des communautés, portage de nouveaux codes pour initier la transition du HPC vers le quantique. Pour Siècle Digital, Philippe Lavocat assure que cela passera par la formation, « et pour attirer de nouveaux talents, il faut des machines, des cas d’usages, et il était jusqu’alors très compliqué d’y avoir accès. CLUSSTER constitue une solution unifiée de qualité pour répondre à cette problématique, démocratisant l’utilisation du calcul haute performance, et à terme, du quantique ».