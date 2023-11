Avec les nouvelles technologies qui émergent et les usages qui évoluent, les entreprises B2B se retrouvent confrontées à un défi : celui de la transformation digitale. Entre l’intégration d’innovations numériques dans les activités de la société, l’évolution du modèle économique et les changements opérationnels nécessaires, le processus peut vite s’avérer complexe. Le challenge est d’autant plus grand dans un contexte multi-cible. Comment faire face à tous ces enjeux ?

Ibexa, la plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, vous invite à découvrir la réponse dans un webinar gratuit en replay. Elle est accompagnée d’Almavia CX, l’agence experte qui accompagne la transformation digitale des entreprises. Atlantic France, le spécialiste du développement thermique, est également de la partie pour vous partager son retour d’expérience. L’objectif ? Vous aider à créer des expériences digitales unifiées sur tous vos marchés pour vous imposer comme la référence de votre secteur.

L’exemple à succès d’Atlantic France

Atlantic France est l’une des marques françaises phares du groupe Atlantic. En 50 ans, elle est devenue une référence pour les professionnels grâce à ses solutions multi-énergies plus respectueuses de l’environnement. Pour poursuivre sur la voie du succès, l’entreprise a complètement redessiné les contours de sa présence digitale.

Jusqu’à récemment, elle disposait de trois sites différents : un pour ses produits, un pour la formation et un pour l’après-vente. L’expérience proposée aux clients B2B manquait donc de fluidité, car elle était très fragmentée.

Pour remédier à cela, la société a remplacé tous ses sites B2B par Atlantic Pro, un site unique offrant à ses clients une plateforme de travail conçue autour de leurs besoins et profils. Une alternative synonyme de simplicité et de rapidité pour les clients et partenaires commerciaux d’Atlantic. Chacun d’entre eux bénéficie de contenu personnalisé en fonction de leur segment d’activité.

Un projet d’une telle envergure n’est toutefois pas des plus simples à mettre en place. Il fusionne plusieurs typologies de sites web et vise une large palette de cibles. Une stratégie digitale bien ficelée doit être déployée pour proposer une expérience B2B cohérente et mémorable.

Ce témoignage est une clé de voûte pour déterminer comment s’adresser à différentes cibles d’une seule voix, tout en adaptant le contenu spécifiquement à chacune. En effet, proposer une expérience personnalisée est crucial pour faire comprendre à votre client que vous avez veillé à respecter ses besoins individuels. Dans ce webinar, Almavia CX vous explique l’importance de la recherche de contenus et le ciblage ainsi que les qualités essentielles de la personnalisation.

Ce webinaire est essentiel à toute société qui souhaite propulser son business B2B grâce à la digitalisation, tout en atteignant différentes cibles. Le témoignage d’Atlantic France, la démonstration et les conseils d’experts fournis tout au long de cette présentation vous aideront sans aucun doute à atteindre cet objectif.