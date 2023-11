Le paysage digital continue d’évoluer rapidement à mesure que de nouvelles technologies, besoins et plateformes émergent. Pour rester dans la course, les marques doivent impérativement innover et adapter leurs stratégies digitales. Pour trouver de l’inspiration et des recommandations, rien de mieux que les webinars !

Cette semaine, nous vous en proposons quatre sur le Search, les cookies tiers ou encore la valorisation de vos données d’études. Chacun d’entre eux vous permettra d’obtenir de précieux conseils pour optimiser plusieurs pans de votre plan d’action.

Pour découvrir plus de webconférences en direct et en replay, rendez-vous sur notre agenda webinars.

Un webinar pour optimiser vos campagnes Search

Qui ? Kamp’n

Quand ? Le 14/11/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Kamp’n vous expliquera comment atteindre vos objectifs commerciaux et marketing grâce à Google, pour la fin d’année et au-delà.

Une webconférence pour bien se préparer à la fin des cookies tiers

Qui ? Commanders Act

Quand ? Le 16/11/2023

À quelle heure ? À 10h

Sujet : Les deux intervenants reviendront sur les conséquences de la fin des cookies tiers sur vos actions marketing et comment bien s’adapter à ce changement majeur.

Un webinaire pour valoriser graphiquement vos données d’études

Qui ? Le Sphinx

Quand ? Le 16/11/2023

À quelle heure ? À 10h

Sujet : Le Sphinx vous dévoilera pourquoi et comment optimiser graphiquement vos tableaux de bord d’analyse de données.

Un événement en ligne pour réussir la digitalisation de vos points de vente

Qui ? Digitaleo

Quand ? Le 16/11/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : À travers le retour d’expérience de Piscines Ibiza, découvrez comment faire de la digitalisation de la communication de votre réseau un véritable succès.

