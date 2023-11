Aujourd’hui, la plupart des secteurs ont entrepris de gros travaux de digitalisation, et l’industrie ne déroge pas à la règle. Cette transformation est motivée par plusieurs ambitions : gagner en productivité, améliorer la gestion des stocks en temps réel, ajuster la production en fonction de la demande et offrir une expérience client plus personnalisée.

Pour les atteindre, encore faut-il savoir comment prendre correctement le virage du numérique.

Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, et Codéin, agence web spécialisée en ingénierie open source, vous proposent un webinar en replay pour vous éclairer sur le sujet.

Grâce à leurs conseils d’experts et le retour d’expérience du groupe Delabie, découvrez comment dynamiser votre croissance grâce au digital.

Le retour d’expérience de Delabie

Entreprise historique créée en 1928, Delabie est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires. Présente dans 90 pays à travers 9 filiales, son nom résonne aujourd’hui à l’international. Pour poursuivre son expansion, le groupe a toujours misé sur le digital, et en particulier sur la puissance de son site web, récompensé à deux reprises. Celui-ci joue un rôle multiple : vitrine, fiches produit, dossiers thématiques, inspirations, contenus éducatifs, content marketing pour booster le SEO… Autant d’éléments pour lesquels le site est très apprécié par les clients et professionnels du secteur.

Problème : avec 9 versions du site en 9 langues différentes et plus de 2 000 produits, il devenait difficile de mettre efficacement à jour le catalogue. Cela demandait un temps conséquent aux équipes, qui devaient tout faire manuellement. Un processus long et fastidieux qui, de surcroît, augmentait considérablement le risque d’erreurs de saisie.

Pour résoudre cette problématique de taille, Delabie s’est appuyé sur la Plateforme d’Expérience Digitale (DXP) d’Ibexa, tout en s’entourant des équipes de Codéin. Meilleure autonomie dans la gestion des modifications, simplification de la collaboration, transformation du site en système d’information… Les bénéfices sont nombreux.

Durant ce webinar , trois experts sont à ses côtés pour discuter des transformations effectuées et des résultats obtenus.

Parmi les points abordés :

La place qu’occupe le site web de Delabie dans son processus de transformation numérique ;

Les fonctionnalités et les développements qui ont été mis en œuvre ;

Comment sortir de la complexité des mises à jour des informations produits dans des secteurs très spécialisés ;

Une démonstration du nouveau back-office.

Le témoignage de Delabie est le moyen idéal de découvrir comment entamer un processus de digitalisation au sein de son entreprise. Celui-ci demande de la patience, car il doit être fait crescendo. Il faut suivre des étapes clés, sur lesquelles revient le Directeur Commercial d’Ibexa durant la conférence. L’objectif est de vous aider à accélérer votre transformation numérique pour gagner en agilité et en performance. Découvrez dès maintenant les conseils des trois experts dans ce webinar gratuit.