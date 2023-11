L’innovation, véritable moteur pour le développement et la pérennité des entreprises, est devenue une force incontournable dans le paysage économique mondial. Dans un monde en constante évolution, les sociétés qui font la différence sont celles qui parviennent à s’adapter, à anticiper et, surtout, à innover.

Cette dynamique d’innovation ne se met pas en place spontanément. Elle demande une stratégie minutieuse, une culture organisationnelle et des acteurs hautement qualifiés.

C’est dans cette perspective que l’École Polytechnique Executive Education vous donne rendez-vous le jeudi 23 novembre à 13h pour un webinaire d’information. Elle vous emmènera à la découverte de sa formation certifiante “Piloter l’innovation”, créée pour vous aider à devenir un acteur clé de l’innovation dans votre entreprise et booster votre compétitivité.

Découvrez comment donner naissance à des projets innovants

La rapidité à laquelle les nouvelles technologies et mutations économiques et sociales bouleversent les secteurs d’activité a fait de l’innovation une nécessité pour toutes les organisations. Pour rester compétitives et assurer leur survie, chacune d’elles doit s’élever sur les sujets d’intelligence artificielle (IA), d’industrie 4.0 ou encore de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Des thématiques clés qui sont au cœur des transformations de notre société.

De la plus évidente à la plus structurante, l’innovation va bien au-delà du déploiement d’outils technologiques. Elle passe par la formation de profils qui ont les compétences clés pour comprendre, intégrer et prendre en main toutes ces innovations, puis les mettre au service de l’entreprise.

C’est là qu’intervient le programme “Piloter l’innovation” de l’École Polytechnique Executive Education. Il rassemble un corpus exhaustif et récent de connaissances, méthodes et outils accessibles aux acteurs de l’innovation. L’objectif est de vous aider à structurer, consolider et pérenniser votre écosystème pour en faire un levier d’innovation. Pour ce faire, des spécialistes en management de l’innovation ainsi que des grands noms de l’écosystème académique et entrepreneurial de l’École polytechnique interviennent tout au long de la formation.

Christophe Midler , Professeur émérite en management de l’innovation à l’ Ecole polytechnique (CNRS / IP Paris) et Directeur pédagogique ;

, Professeur émérite en management de l’innovation à l’ et Directeur pédagogique ; Fabien Gélédan, Directeur thématique Transformation et Innovation de l’Ecole Polytechnique Executive Education.

Pour vous faire découvrir tous les modules et enseignements de ce cursus ultra complet, deux speakers prendront la parole lors de ce webinar :

Louisiane Setton, fondatrice de la société et certifiée de la première promotion du programme Piloter l’innovation, fera également l’honneur de sa présence. Tout au long de son cursus, elle a élaboré une méthodologie visant à former les équipes en matière d’innovation. Elle reviendra sur l’élaboration de cet accompagnement lors de ce webinar et vous partagera son retour de formation. Apprentissage, challenges, atouts… Elle répondra à toutes vos questions en direct.

Ces trois intervenants profiteront de ce moment pour aborder le contenu du programme. De la mise en route de l’innovation dans votre organisation à l’innovation centrée client et l’industrie 4.0 en passant par l’innovation durable, une large palette de thématiques stratégiques sont couvertes. Le but : vous offrir une vision globale de l’innovation et vous permettre de l’intégrer, de manière très concrète, dans votre organisation. Les experts reviendront en détail sur chaque module et vous dévoileront, en outre, les modalités de candidature et les modalités de financement de la formation.

Que vous soyez chef de projet, manager, responsable innovation, entrepreneur, acteur de la R&D, du marketing ou de la production, vous avez le pouvoir de donner une nouvelle impulsion à votre carrière et à votre entreprise grâce à cette formation. Pour découvrir comment devenir le moteur de l’innovation de votre organisation et prendre des responsabilités dans ce processus, inscrivez-vous dès maintenant au webinar de l’École Polytechnique Executive Education.