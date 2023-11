Alors qu’elle présentait ses résultats pour le troisième trimestre 2023, le 31 octobre, Samsung a assuré que le marché des puces mémoires allait rebondir dès l’année prochaine, mettant fin à ...

Alors qu’elle présentait ses résultats pour le troisième trimestre 2023, le 31 octobre, Samsung a assuré que le marché des puces mémoires allait rebondir dès l’année prochaine, mettant fin à une année très compliquée pour les acteurs du secteur. « En 2024, même si les incertitudes macroéconomiques devraient persister, les conditions du marché des puces mémoire devraient se redresser, » a déclaré la société sud-coréenne.

Le quatrième trimestre 2023 pourrait bien être celui du rebond pour le marché des puces mémoires

Pour le troisième trimestre 2023, Samsung a annoncé un bénéfice d’exploitation trimestriel pour son unité liée aux puces mémoires en baisse de 77,6 % par rapport à l’année dernière, mais meilleur que celui prévu par le groupe en amont. En comparaison au trimestre précédent, ce chiffre a bondi de 262,6 %. Il s’agirait « des premiers signes d’une demande qui se stabilise et s’améliore progressivement, soutenue par le regain de confiance des consommateurs, l’atténuation de l’inflation et le lancement de nouveaux produits par ses principaux clients, en particulier dans les segments des PC et des mobiles ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour faire face à cette baisse historique de la demande en matière de puces mémoires, le leader mondial du secteur a drastiquement réduit sa production. Elle s’est concentrée sur les puces DRAM de pointe, tels que les DDR5 et les puces mémoires à large bande passante. Le rival coréen de Samsung, SK Hynix, et l’américain Micron Technology ont adopté la même stratégie, profitant de l’explosion de l’intelligence artificielle générative. En cause, ces composants sont très utiles pour la formation et le fonctionnement de modèles d’IA tels que ChatGPT d’OpenAI.

Outre Samsung, Intel a prévu l’augmentation de ses ventes pour le quatrième trimestre 2023. Elle compte s’appuyer sur la hausse de la demande en ordinateurs pour pouvoir proposer ses puces mémoires à un grand nombre de clients. Dans un rapport publié en octobre, Goldman Sachs assure que « notre vision d’une reprise significative des bénéfices pour les prochains trimestres dans le marché des puces mémoires reste intacte, marquée par une amélioration progressive de la demande, tournée vers des produits de très bonne facture tels que la DDR5 ».

Pour ce qui est de Samsung, les pertes de sa division semi-conducteurs ont été en partie compensées par l’essor des ventes de ses derniers téléphones pliables lancés en août, et ce, malgré le ralentissement du marché mondial des smartphones et la sortie de l’iPhone 15 d’Apple.